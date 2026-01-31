Рейтинг@Mail.ru
"Охота на людей". Сийярто выступил с серьезным обвинением в адрес Украины - РИА Новости, 31.01.2026
19:54 31.01.2026 (обновлено: 20:44 31.01.2026)
https://ria.ru/20260131/mobilizatsiya-2071467899.html
"Охота на людей". Сийярто выступил с серьезным обвинением в адрес Украины
"Охота на людей". Сийярто выступил с серьезным обвинением в адрес Украины - РИА Новости, 31.01.2026
"Охота на людей". Сийярто выступил с серьезным обвинением в адрес Украины
Еще один закарпатский венгр погиб на Украине из-за силовой мобилизации, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, его... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T19:54:00+03:00
2026-01-31T20:44:00+03:00
в мире
украина
венгрия
брюссель
дмитрий лубинец
петер сийярто
вооруженные силы украины
верховная рада украины
украина
венгрия
брюссель
в мире, украина, венгрия, брюссель, дмитрий лубинец, петер сийярто, вооруженные силы украины, верховная рада украины, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Венгрия, Брюссель, Дмитрий Лубинец, Петер Сийярто, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Санкции в отношении России
"Охота на людей". Сийярто выступил с серьезным обвинением в адрес Украины

Сийярто сообщил о смерти венгра из-за силовой мобилизации на Украине

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выступает на III Минской международной конференции по евразийской безопасности
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выступает на III Минской международной конференции по евразийской безопасности - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выступает на III Минской международной конференции по евразийской безопасности. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Еще один закарпатский венгр погиб на Украине из-за силовой мобилизации, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, его слова передает газета Magyar Nemzet.
"В Береговском районе венгра силой забрали с улицы, хотели призвать его в армию, но в учебном центре ему стало плохо из-за проблем с сердцем, и, к сожалению, он умер", — заявил он.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
"Бой должен быть выигран". Орбан сделал громкое заявление об Украине
Вчера, 16:14
Политик выразил соболезнования семье погибшего, а также раскритиковал ситуацию с насилием со стороны сотрудников ТЦК.
"На Украине продолжается принудительная мобилизация, на улицах практически идет открытая охота", — отметил он.
В этой связи Сийярто призвал к прекращению конфликта на Украине, подчеркнув необходимость отказаться от воинственного курса Брюсселя и обратить внимание на факты "открытой охоты на украинцев", связанные с насильственной мобилизацией.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
"Чтобы было больно". В Польше разразился скандал из-за дерзкого шага Киева
Вчера, 15:46
 
В миреУкраинаВенгрияБрюссельДмитрий ЛубинецПетер СийяртоВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныСанкции в отношении России
 
 
