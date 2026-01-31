"Охота на людей". Сийярто выступил с серьезным обвинением в адрес Украины

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Еще один закарпатский венгр погиб на Украине из-за силовой мобилизации, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, его слова передает газета Magyar Nemzet.
"В Береговском районе венгра силой забрали с улицы, хотели призвать его в армию, но в учебном центре ему стало плохо из-за проблем с сердцем, и, к сожалению, он умер", — заявил он.
Политик выразил соболезнования семье погибшего, а также раскритиковал ситуацию с насилием со стороны сотрудников ТЦК.
"На Украине продолжается принудительная мобилизация, на улицах практически идет открытая охота", — отметил он.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.