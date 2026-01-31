Рейтинг@Mail.ru
"Металлург" — "Динамо Минск": смотреть онлайн матч КХЛ 31 января - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
14:30 31.01.2026 (обновлено: 14:59 31.01.2026)
https://ria.ru/20260131/metallurg-dinamo-minsk-smotret-onlayn-2071427554.html
"Металлург" — "Динамо Минск": смотреть онлайн матч КХЛ 31 января
"Металлург" — "Динамо Минск": смотреть онлайн матч КХЛ 31 января - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
"Металлург" — "Динамо Минск": смотреть онлайн матч КХЛ 31 января
"Металлург" и "Динамо Минск" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 31.01.2026
2026-01-31T14:30:00+03:00
2026-01-31T14:59:00+03:00
хоккей
металлург (магнитогорск)
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
динамо (минск)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008750605_0:221:3074:1950_1920x0_80_0_0_b9bbcc16d399509c491b73ab53a07c5f.jpg
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008750605_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_028b65cc12fe8512c33e0d843a431edc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
металлург (магнитогорск), континентальная хоккейная лига (кхл), анонсы и трансляции матчей, динамо (минск)
Хоккей, Металлург (Магнитогорск), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Анонсы и трансляции матчей, Динамо (Минск)

"Металлург" — "Динамо Минск": смотреть онлайн матч КХЛ 31 января

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВратарь Александр Смолин
Вратарь Александр Смолин - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. "Металлург" и "Динамо Минск" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Во сколько начало
Встреча состоится 31 января и начнется в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
31 января 2026 • начало в 14:30
Завершен
Металлург Мг
5 : 4
Динамо Минск
06:57 • Владимир Ткачев
19:38 • Даниил Вовченко
(Александр Петунин, Робин Пресс)
18:00 • Роман Канцеров
(Владимир Ткачев)
12:44 • Руслан Исхаков
(Сергей Толчинский)
13:34 • Сергей Толчинский
(Руслан Исхаков, Алексей Маклюков)
05:45 • Виталий Пинчук
07:31 • Виталий Пинчук
(Илья Усов, Тай Смит)
16:43 • Станислав Галиев
(Nikolai Salygo, Андрей Стась)
19:10 • Станислав Галиев
(Виталий Пинчук, Сам Анас)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ХоккейМеталлург (Магнитогорск)КХЛ 2025-2026Анонсы и трансляции матчейДинамо (Минск)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Е. Рыбакина
    464
    646
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Автомобилист
    1
    4
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Амур
    Барыс
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Трактор
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Динамо Минск
    5
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Торпедо НН
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Нефтехимик
    6
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лидс
    Арсенал
    0
    4
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Вест Хэм
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Гамбург
    Бавария
    2
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Филадельфия
    Лос-Анджелес
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Атлетико Мадрид
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Эльче
    Барселона
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала