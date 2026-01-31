https://ria.ru/20260131/metallurg-dinamo-minsk-smotret-onlayn-2071427554.html
"Металлург" — "Динамо Минск": смотреть онлайн матч КХЛ 31 января
"Металлург" — "Динамо Минск": смотреть онлайн матч КХЛ 31 января - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
"Металлург" — "Динамо Минск": смотреть онлайн матч КХЛ 31 января
"Металлург" и "Динамо Минск" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 31.01.2026
2026-01-31T14:30:00+03:00
2026-01-31T14:30:00+03:00
2026-01-31T14:59:00+03:00
хоккей
металлург (магнитогорск)
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
динамо (минск)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008750605_0:221:3074:1950_1920x0_80_0_0_b9bbcc16d399509c491b73ab53a07c5f.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008750605_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_028b65cc12fe8512c33e0d843a431edc.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
металлург (магнитогорск), континентальная хоккейная лига (кхл), анонсы и трансляции матчей, динамо (минск)
Хоккей, Металлург (Магнитогорск), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Анонсы и трансляции матчей, Динамо (Минск)