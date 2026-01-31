Рейтинг@Mail.ru
"Металлург" переиграл минское "Динамо" в матче КХЛ
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
16:54 31.01.2026 (обновлено: 17:05 31.01.2026)
"Металлург" переиграл минское "Динамо" в матче КХЛ
"Металлург" переиграл минское "Динамо" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
"Металлург" переиграл минское "Динамо" в матче КХЛ
Магнитогорский "Металлург" одержал победу над минским "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 31.01.2026
https://ria.ru/20260131/khl-2071437854.html
магнитогорск
"Металлург" переиграл минское "Динамо" в матче КХЛ

Магнитогорский «Металлург» со счетом 5:4 обыграл минское «Динамо»

Хоккеисты магнитогорского "Металлурга"
Хоккеисты магнитогорского Металлурга - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Хоккеисты магнитогорского "Металлурга". Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Магнитогорский "Металлург" одержал победу над минским "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 5:4 (2:0, 1:1, 2:3) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Владимир Ткачев (7-я минута), Даниил Вовченко (20), Роман Канцеров (39), Руслан Исхаков (53) и Сергей Толчинский (54). Ткачев, также отметившийся передачей, продлил результативную серию до четырех матчей. У "Динамо" по дублю оформили Виталий Пинчук (26, 48) и Станислав Галиев (57, 60).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
31 января 2026 • начало в 14:30
Завершен
Металлург Мг
5 : 4
Динамо Минск
06:57 • Владимир Ткачев
19:38 • Даниил Вовченко
(Александр Петунин, Робин Пресс)
18:00 • Роман Канцеров
(Владимир Ткачев)
12:44 • Руслан Исхаков
(Сергей Толчинский)
13:34 • Сергей Толчинский
(Руслан Исхаков, Алексей Маклюков)
05:45 • Виталий Пинчук
07:31 • Виталий Пинчук
(Илья Усов, Тай Смит)
16:43 • Станислав Галиев
(Nikolai Salygo, Андрей Стась)
19:10 • Станислав Галиев
(Виталий Пинчук, Сам Анас)
"Металлург", набрав 82 очка, продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. "Динамо" с 66 баллами располагается на третьей строчке на Западе. Минская команда потерпела третье поражение подряд.
В следующем матче "Металлург" 3 февраля сыграет в гостях с тольяттинской "Ладой", "Динамо" в этот же день примет петербургский СКА.
В другом матче уфимский "Салават Юлаев" дома обыграл нижегородское "Торпедо" со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). Вернувшийся после травмы форвард "Салавата Юлаева" Евгений Кузнецов отметился результативной передачей.
"Трактор" обыграл "Сибирь" в матче КХЛ
"Трактор" обыграл "Сибирь" в матче КХЛ
