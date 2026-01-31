"За жизнь боролись два месяца": как матч сборной России "убил" комментатора

Этот матч сборной России привел легендарного комментатора к инсульту, от которого он так и не оправился. РИА Новости Спорт рассказывает спортивно-политическую драму со смертельным исходом.

Наших футболистов закидали камнями

Обновленная российская команда под руководством Валерия Газзаева только начинала пробиваться на Евро-2004. Гостевой матч против Грузии ждала вся страна – с одной стороны, наши ехали побеждать бывших соотечественников, которые футболом всегда были одарены, а, с другой, отношения между нашими странами были сложными. Грузия упорно пыталась удержать в составе Абхазию и Южную Осетию, поддерживаемые Россией, но не решала проблему с террористическими группами в расположенном вдоль границы с нашей страной Панкисском ущелье, где в конце 90-х – начале 2000-х годов обосновались радикальные исламистские группировки и чеченские боевики.

На тогдашнего президента страны Эдуарда Шеварднадзе давили одновременно и Россия, и США – в Америке именно в тот период, 11 сентября 2001 года, произошел самый страшный теракт в истории страны. Но руководство Грузии если даже и хотело зачистить Панкиси, то было на это не слишком способно – Шеварднадзе был занят внутренней борьбой за власть.

Вечером 12 октября 2002 года на стадионе "Локомотив" в Тбилиси встретились многие политики самого высокого ранга – сам Шеварднадзе, спикер Совета Федераций России Сергей Миронов, президент Северной Осетии Александр Дзасохов, приехавший поддержать своего земляка Газзаева. Обнялись многие старые друзья, отношения которых выдержали проверку распадом СССР и политическими раздорами. Но незадолго до матча местные группы националистов начали устраивать провокации.

Полиция старалась не допустить нападений на российских болельщиков и официальных лиц, и ей это поначалу удавалось. На самой арене пестрели плакаты "Добро пожаловать в ад", "Смерть или победа". А когда заиграл гимн России, тысячи молодых радикалов демонстративно повернулись к полю спиной и постарались диким ором заглушить исполнение. К сожалению, у них это получилось – начало матча оказалось смазано этой безобразной выходкой.

Сам футбол не был в этот день примечательным. Россияне играли увереннее и довольно легко гасили атаки грузинской сборной, ведомой ее капитаном, нынешним мэром Тбилиси Кахой Каладзе . Дело шло к перерыву, когда на стадионе внезапно погас свет. На какой-то момент трибуны впали в шок, но затем их осветил живой огонь - люди принялись поджигать факелы из газет и программок. Радикалы начали бросать на поле бутылки, пускать в темное небо осветительные ракеты.

Осветительные мачты на несколько секунд моргнули ярким светом, но вскоре окончательно погрузились во тьму. А с ней погасла и надежда, что матч получится доиграть. Еще больше озлобившиеся из-за несостоявшейся победы хулиганы попытались выместить гнев на автобусе с российской сборной, закидав его камнями на выезде с арены. Только по счастливой случайности никто не пострадал.

"Как я ненавижу этот футбол!"

В это же время в своем доме в Тбилиси наблюдал за происходящим по ТВ человек, чей голос был знаком каждому, кто хоть иногда включал футбольные трансляции на советском телевидении. Котэ Махарадзе – в его чуть хриплый тембр и неповторимый грузинский акцент нельзя было не влюбиться.

Тогда среди комментаторов не один Махарадзе имел актерское прошлое, но мало кто был способен на тонкую иронию, которой Котэ оживлял репортажи. "Пока мяч в воздухе, коротко о составах", - эта фраза спустя годы вошла даже в компьютерную игру. "Он бьет своей любимой левой ногой", "Арбитр достал из шортов удаление"… Даже оговорки у него выходили культовые: "С мячом немцы, в данном случае – француз".

В 2002 году Махарадзе было уже 75 лет, здоровье не позволяло ему ходить на стадион, но он оставался востребованным. За день до матча к нему в гости заглянул спикер СФ Миронов, а в день игры в дом маэстро и его супруги, актрисы Софико Чиаурели, приехали российские журналисты из "Комсомольской правды", чтобы вместе посмотреть футбол. Стол на веранде, накрытый роскошными грузинскими блюдами, графины с вином. И разговор на проблемные темы.

"В Грузии и России есть люди, которые готовы бомбить друг друга, - с грустью произнес Махарадзе, глядя на экран. – Я сторонник бомбардировок только с одной оговоркой: пусть бомбят ворота команд, и только футбольными мячами". Когда же на стадионе погас свет, Котэ изменился в лице. "Стыд и позор! Как такое может быть на глазах у всего мира, в присутствии самого президента? Может быть, это диверсия?"

Позднее стало известно, что причина погасшего освещения чисто техническая. "От высокого напряжения в отношениях между Грузией и Россией полетел трансформатор", - пошутил комментировавший матч Виктор Гусев , но Махарадзе разволновался. Супруга попыталась успокоить его. "Что ты переживаешь? – засуетилась Софико. – Как я ненавижу этот футбол! Раньше очень любила, а теперь терпеть его не могу". Но тут же добавила: "Сходил бы ты уже как-нибудь на стадион. А то без футбола чахнешь на глазах".

"Или выйдешь за меня, или покончу с собой!"

Отношения Махарадзе и Чиаурели – отдельная история. Они познакомились друг с другом, будучи уже взрослыми людьми и состоявшимися актерами. У обоих были супруги, дети… Софико была замужем за народным артистом Грузии режиссером Георгием Шенгелая. Дочь легендарной актрисы Верико Анджапаридзе и двоюродная сестра знаменитого режиссера Георгия Данелии.

Но вспыхнувшую страсть сдержать было невозможно. "На нас ополчились, казалось, все, даже дети, - вспоминала в интервью "Экспресс-газете" Софико,. – Но со временем, когда все убедились, что наши отношения очень серьезны, все стало на свои места. Ради меня он даже жизнью рисковал, как-то говорит – или выйдешь за меня, или покончу с собой! Я ответила: "Всего хорошего", и он спрыгнул с огромной высоты в овраг. Спас его глубокий снег…"

Тридцать лет жили Софико и Котэ душа в душу, а разбил их союз тот самый злосчастный матч. Через несколько часов после его преждевременного окончания, когда журналисты уже распрощались с гостеприимным домом, Махарадзе разбил инсульт. "Скорая" отвезла его в реанимацию. За его жизнь врачи боролись два месяца. И когда показалось, что Котэ вот-вот пойдет на поправку, болезнь, увы, все-таки взяла верх. Махарадзе скончался 19 декабря 2002 года, не узнав, что следующей весной в переигровке грузинская сборная возьмет верх со счетом 1:0.