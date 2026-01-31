https://ria.ru/20260131/makhachkala-2071425630.html
В Магаданской области открыли трассу "Герба — Омсукчан" после схода лавин
В Магаданской области открыли трассу "Герба — Омсукчан" после схода лавин
Дорожники в субботу открыли трассу "Герба-Омсукчан" в Магаданской области, ее расчистили после схода лавин на одном из участков, сообщает Минтранс региона. РИА Новости, 31.01.2026
В Магаданской области открыли трассу "Герба — Омсукчан" после схода лавин
