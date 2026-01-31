Рейтинг@Mail.ru
В Магаданской области открыли трассу "Герба — Омсукчан" после схода лавин - РИА Новости, 31.01.2026
14:48 31.01.2026 (обновлено: 15:12 31.01.2026)
В Магаданской области открыли трассу "Герба — Омсукчан" после схода лавин
В Магаданской области открыли трассу "Герба — Омсукчан" после схода лавин
Дорожники в субботу открыли трассу "Герба-Омсукчан" в Магаданской области, ее расчистили после схода лавин на одном из участков, сообщает Минтранс региона. РИА Новости, 31.01.2026
происшествия, магаданская область
Происшествия, Магаданская область
В Магаданской области открыли трассу "Герба — Омсукчан" после схода лавин

Минтранс: в Магаданской области открыли трассу Герба—Омсукчан после схода лавин

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкУчасток автомобильной дороги
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Участок автомобильной дороги. Архивное фото
МАГАДАН, 31 янв - РИА Новости. Дорожники в субботу открыли трассу "Герба-Омсукчан" в Магаданской области, ее расчистили после схода лавин на одном из участков, сообщает Минтранс региона.
В пятницу региональную трассу "Герба-Омсукчан" в Магаданской области закрыли из-за схода лавин. Спасатели распространили экстренное предупреждение о метелях и сильном ветре в Магаданской области. В регионе резко потеплело, на побережье идет снег.
"Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области сообщает о восстановлении движения для всех типов транспортных средств на участке автомобильной дороги "Герба - Омсукчан"с 200 по 258 километры", - говорится в сообщении.
