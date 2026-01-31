Рейтинг@Mail.ru
В Луизиане восемь арестантов сбежали из-под стражи - РИА Новости, 31.01.2026
02:41 31.01.2026
В Луизиане восемь арестантов сбежали из-под стражи
В Луизиане восемь арестантов сбежали из-под стражи - РИА Новости, 31.01.2026
В Луизиане восемь арестантов сбежали из-под стражи
Восемь арестантов сбежали из-под стражи в штате Луизиана в США, троих уже поймали, сообщает полиция штата. РИА Новости, 31.01.2026
в мире
луизиана
сша
в мире, луизиана, сша
В мире, Луизиана, США
В Луизиане восемь арестантов сбежали из-под стражи

В Луизиане восемь арестантов сбежали из-под стражи, троих уже поймали

© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Сотрудники ФБР и полиции
Сотрудники ФБР и полиции - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в медиабанк
Сотрудники ФБР и полиции. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 31 янв - РИА Новости. Восемь арестантов сбежали из-под стражи в штате Луизиана в США, троих уже поймали, сообщает полиция штата.
"Восемь заключенных сбежали из центра содержания под стражей "Ривербенд" ранним утром 30 января. Все беглецы считаются насильственными преступниками. Ни при каких обстоятельствах не приближайтесь к ним. Если вы заметили их или располагаете информацией об их местонахождении, немедленно свяжитесь с правоохранительными органами", - говорится в сообщении силовиков в соцсети Facebook*.
