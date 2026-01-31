https://ria.ru/20260131/luiziana-2071368146.html
В Луизиане восемь арестантов сбежали из-под стражи
В Луизиане восемь арестантов сбежали из-под стражи - РИА Новости, 31.01.2026
В Луизиане восемь арестантов сбежали из-под стражи
Восемь арестантов сбежали из-под стражи в штате Луизиана в США, троих уже поймали, сообщает полиция штата. РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T02:41:00+03:00
2026-01-31T02:41:00+03:00
2026-01-31T02:41:00+03:00
в мире
луизиана
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593871088_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_4a1cc1e4e3561ad77b48889a51984559.jpg
https://ria.ru/20250527/ssha-2019241307.html
https://ria.ru/20250827/ssha-2037917760.html
луизиана
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593871088_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_5e2153cfa82c8ab99ebdb22f877c12e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луизиана, сша
В Луизиане восемь арестантов сбежали из-под стражи
В Луизиане восемь арестантов сбежали из-под стражи, троих уже поймали
НЬЮ-ЙОРК, 31 янв - РИА Новости. Восемь арестантов сбежали из-под стражи в штате Луизиана в США, троих уже поймали, сообщает полиция штата.
"Восемь заключенных сбежали из центра содержания под стражей "Ривербенд" ранним утром 30 января. Все беглецы считаются насильственными преступниками. Ни при каких обстоятельствах не приближайтесь к ним. Если вы заметили их или располагаете информацией об их местонахождении, немедленно свяжитесь с правоохранительными органами", - говорится в сообщении силовиков в соцсети Facebook*.
По данным правоохранителей, самому младшему из беглецов - 19 лет, старшему - 31. Троих из них уже поймали, уточняет полиция.
Обвинения, инкриминируемые злоумышленникам, не раскрываются.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.