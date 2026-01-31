Рейтинг@Mail.ru
"Локомотив" обыграл "Ноа" на сборах в ОАЭ - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:07 31.01.2026
https://ria.ru/20260131/lokomotiv-2071458133.html
"Локомотив" обыграл "Ноа" на сборах в ОАЭ
"Локомотив" обыграл "Ноа" на сборах в ОАЭ - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
"Локомотив" обыграл "Ноа" на сборах в ОАЭ
Футболисты московского "Локомотива" обыграли армянский клуб "Ноа" в товарищеском матче на зимних тренировочных сборах в Абу-Даби (ОАЭ). РИА Новости Спорт, 31.01.2026
2026-01-31T18:07:00+03:00
2026-01-31T18:07:00+03:00
футбол
спорт
абу-даби
оаэ
россия
валерий карпин
евгений морозов
николай комличенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750248565_77:65:2330:1332_1920x0_80_0_0_b3ffcb0a0477a17eb351d561a3bc90bc.jpg
https://ria.ru/20260127/spartak-2070607056.html
абу-даби
оаэ
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750248565_48:0:2779:2048_1920x0_80_0_0_9a021c77cde8a1bfb243c4ce8488ad97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, абу-даби, оаэ, россия, валерий карпин, евгений морозов, николай комличенко, локомотив (москва), урал, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Абу-Даби, ОАЭ, Россия, Валерий Карпин, Евгений Морозов, Николай Комличенко, Локомотив (Москва), Урал, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Локомотив" обыграл "Ноа" на сборах в ОАЭ

"Локомотив" обыграл армянский "Ноа" в товарищеском матче на сборах в ОАЭ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФутболисты "Локомотива"
Футболисты Локомотива - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Футболисты "Локомотива". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Футболисты московского "Локомотива" обыграли армянский клуб "Ноа" в товарищеском матче на зимних тренировочных сборах в Абу-Даби (ОАЭ).
Встреча завершилась со счетом 2:0. Отличились Евгений Морозов (7-я минута) и Николай Комличенко (37). На матче присутствовал главный тренер сборной России Валерий Карпин.
"Локомотив" ушел на зимнюю паузу на третьей позиции в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 37 очков в 18 турах. Следующую товарищескую игру в рамках зимних сборов железнодорожники проведут 5 февраля против екатеринбургского "Урала".
Команда "Ноа" в сезоне-2024/25 впервые стала чемпионом Армении, а также во второй раз завоевала Кубок страны.
Обновленная эмблема Спартака, приуроченная к столетнему юбилею клуба - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Футболист "Спартака" покинул расположение клуба на сборах в ОАЭ
27 января, 17:32
 
ФутболСпортАбу-ДабиОАЭРоссияВалерий КарпинЕвгений МорозовНиколай КомличенкоЛокомотив (Москва)УралРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Е. Рыбакина
    464
    646
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Автомобилист
    1
    4
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Амур
    Барыс
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Трактор
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Динамо Минск
    5
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Торпедо НН
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Нефтехимик
    6
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лидс
    Арсенал
    0
    4
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Вест Хэм
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Гамбург
    Бавария
    2
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Филадельфия
    Лос-Анджелес
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Атлетико Мадрид
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Эльче
    Барселона
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала