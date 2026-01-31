https://ria.ru/20260131/lokomotiv-2071458133.html
"Локомотив" обыграл "Ноа" на сборах в ОАЭ
"Локомотив" обыграл "Ноа" на сборах в ОАЭ - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
"Локомотив" обыграл "Ноа" на сборах в ОАЭ
Футболисты московского "Локомотива" обыграли армянский клуб "Ноа" в товарищеском матче на зимних тренировочных сборах в Абу-Даби (ОАЭ). РИА Новости Спорт, 31.01.2026
2026-01-31T18:07:00+03:00
2026-01-31T18:07:00+03:00
2026-01-31T18:07:00+03:00
футбол
спорт
абу-даби
оаэ
россия
валерий карпин
евгений морозов
николай комличенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750248565_77:65:2330:1332_1920x0_80_0_0_b3ffcb0a0477a17eb351d561a3bc90bc.jpg
https://ria.ru/20260127/spartak-2070607056.html
абу-даби
оаэ
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750248565_48:0:2779:2048_1920x0_80_0_0_9a021c77cde8a1bfb243c4ce8488ad97.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, абу-даби, оаэ, россия, валерий карпин, евгений морозов, николай комличенко, локомотив (москва), урал, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Абу-Даби, ОАЭ, Россия, Валерий Карпин, Евгений Морозов, Николай Комличенко, Локомотив (Москва), Урал, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Локомотив" обыграл "Ноа" на сборах в ОАЭ
"Локомотив" обыграл армянский "Ноа" в товарищеском матче на сборах в ОАЭ