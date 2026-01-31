Ликсутов: в столице развиваются аддитивные технологии для медицины

МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. На данный момент 3D-печать активно применяется в целом ряде отраслей: от авиа- и электромобилестроения до ювелирного дела и медицины, использование трехмерного моделирования помогает в оптимизации процессов на производстве и уменьшении издержек на прототипирование продукции в Москве, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин рассказал об успехах московских компаний в сфере аддитивных технологий для промышленности.

"Москва – один из пионеров в области 3D-печати не только в России, но и во всем мире. Столичные производители выпускают специальные принтеры и расходники. Компании активно внедряют новейшие технологии в процессы изготовления как автозапчастей или материалов для строительства, так и изделий для медицины. В свою очередь, город по поручению мэра Москвы Сергея Собянина оказывает системное содействие высокотехнологичным предприятиям: им доступно свыше 20 мер поддержки", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Например, на базе ОЭЗ "Технополис Москва" действуют центры коллективного пользования, на которых предприятиям оказывают различные услуги. Так, в ЦКП имеется 3D-оборудование, которое помогает в мелкосерийном производстве.

"Применение аддитивных технологий в медицине кардинально меняет сферу здравоохранения. В этом направлении заняты и крупнейшие вузы страны, и разработчики биотехнологий, производители имплантов и функциональных протезов. Современная трехмерная печать помогает быстро и точно изготовить изделие и избежать его отторжения организмом, учитывая особенности пациента", — сказал министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.

Университет науки и технологий МИСИС готовит кадры и способствует развитию индустрии биопечати в стране. На его базе работает Институт биомедицинской инженерии – его стратегическим партнером является компания 3D Bioprinting Solutions. Вместе они создали в 2014 году коммерческий биопринтер Fabion, а в 2015 году напечатали щитовидную железу мыши.

История сотрудничества насчитывает разработку первого in situ биопринтера — это роботизированный комплекс, позволяющий заняться регенерацией тканей прямо в раневом ложе пациента. С помощью устройства в декабре 2023 года прошла операция по биопечати на человеке.

Благодаря сотрудничеству вуза и компании технологии внедряются в практическое здравоохранение. Так, на биопринтерах создаются коллагеновые мембраны для восстановления барабанной перепонки. С января 2025 года проведено свыше 40 таких операций.

Также аддитивные технологии развивает Первый МГМУ имени И. М. Сеченова. Лаборатории медвуза оснащены парком современного оборудования, которое покрывает полный цикл создания медицинских изделий: от прототипов до биосовместимых имплантов.

Другое предприятие, резидент технопарка "Калибр" ИТК "Эндопринт", выпустило индивидуальные имплантаты, которые применяются при лечении пациентов в сложнейших случаях. Разработка осуществляется биоинженерами компании вместе с лечащими врачами. Для производства этих разработок используется высокоточный 3D-принтер, работающий с титановым порошком, предназначенным специально для медицины. Каждый год помощь получают около 900 человек.

Кроме того, 3D-печать использует в работе российский разработчик "Моторика" – резидент ОЭЗ "Технополис Москва" и технопарка "Сколково". Аддитивные технологии позволяют производить сложные и анатомически точные геометрические формы. Разработчик использует их для создания функциональных протезов. На площадке особой экономической зоны наибольший выпуск может достигать до 10 тысяч единиц в год.