Котельные в Мурманске и Североморске перевели на резервные схемы

«

"В течение первых минут после технологического нарушения на линии электропередачи частично восстановлено электроснабжение потребителей Мурманска и ЗАТО Североморск. На резервные схемы переведены котельные. Продолжается перераспределение нагрузки для подключения других социально важных объектов и части жилых домов", - говорится в сообщении.