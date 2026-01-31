Кембриджский университет обвинили в инвестировании в оружие, пишут СМИ

Как отмечает издание, управляющая фондом компания University of Cambridge Investment Management Limited (UCIM) признала, что около 1,7% ее инвестиций приходится на сектор аэрокосмической и оборонной промышленности. По подсчетам союза студентов университета, в этом случае размер инвестиций в производство вооружений может достигать 70 миллионов фунтов стерлингов (почти 96 миллионов долларов).