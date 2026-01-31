Рейтинг@Mail.ru
В Японии предложили вернуть воинские звания Императорской армии, пишут СМИ - РИА Новости, 31.01.2026
05:12 31.01.2026
В Японии предложили вернуть воинские звания Императорской армии, пишут СМИ
В Японии предложили вернуть воинские звания Императорской армии, пишут СМИ - РИА Новости, 31.01.2026
В Японии предложили вернуть воинские звания Императорской армии, пишут СМИ
Правящая в Японии коалиция предлагает вернуть названия воинских званий Императорской армии времен Второй мировой войны для личного состава сил самообороны... РИА Новости, 31.01.2026
в мире
япония
https://ria.ru/20250704/yaponiya-2027015850.html
https://ria.ru/20260126/premer-2070258188.html
япония
Дарья Буймова
Дарья Буймова
в мире, япония
В мире, Япония
В Японии предложили вернуть воинские звания Императорской армии, пишут СМИ

Асахи: в Японии задумались о возвращении императорских воинских званий

Небоскребы на берегу района Тюо в Токио
Небоскребы на берегу района Тюо в Токио
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Небоскребы на берегу района Тюо в Токио. Архивное фото
ТОКИО, 31 янв - РИА Новости. Правящая в Японии коалиция предлагает вернуть названия воинских званий Императорской армии времен Второй мировой войны для личного состава сил самообороны страны, объясняя инициативу необходимостью "приведения к международным стандартам", однако идея уже вызвала обеспокоенность в министерстве обороны и среди действующих военных, сообщила газета "Асахи".
По сведениям издания, данную инициативу в последний момент включили в коалиционное соглашение между "Либерально-демократической партией" и "Партией обновления Японии" (Ниппон исин-но кай) осенью 2025 года. В частности, в соглашении указано, что изменения планируется реализовать к концу 2026 финансового года, который начнется 1 апреля, уточнила газета.
Так как используемые термины закреплены в законе о силах самообороны, их изменения должен одобрить парламент. Однако, как отметило издание, в министерстве обороны и самих силах самообороны инициативу встретили без воодушевления.
В частности, неприятие вызвали предлагаемые названия для рядового состава, в которых используется иероглиф "солдат". В военных кругах полагают, что это напрямую связывает силы самообороны с Императорской армией, а также звучит уничижительно, добавила газета. Сейчас в названиях используется иероглиф "сотрудник, или служащий".
Один из чиновников заявил изданию, что возвращение таких терминов может отрицательно сказаться на наборе личного состава в будущем.
Императорская армия - это вооруженные силы Японской империи, которые были у государства с 1868 года по окончание Второй мировой войны. Сейчас в силах самообороны используются собственные наименования званий, которые ввели в 1954 году как символ разрыва с Императорской армией. В то же время формально в документах на английском языке уже давно используются общепринятые международные эквиваленты, такие как "полковник", "капитан" и другие.
В мире, Япония
 
 
