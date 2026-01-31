В Японии предложили вернуть воинские звания Императорской армии, пишут СМИ

ТОКИО, 31 янв - РИА Новости. Правящая в Японии коалиция предлагает вернуть названия воинских званий Императорской армии времен Второй мировой войны для личного состава сил самообороны страны, объясняя инициативу необходимостью "приведения к международным стандартам", однако идея уже вызвала обеспокоенность в министерстве обороны и среди действующих военных, сообщила газета Правящая в Японии коалиция предлагает вернуть названия воинских званий Императорской армии времен Второй мировой войны для личного состава сил самообороны страны, объясняя инициативу необходимостью "приведения к международным стандартам", однако идея уже вызвала обеспокоенность в министерстве обороны и среди действующих военных, сообщила газета "Асахи"

По сведениям издания, данную инициативу в последний момент включили в коалиционное соглашение между "Либерально-демократической партией" и "Партией обновления Японии" (Ниппон исин-но кай) осенью 2025 года. В частности, в соглашении указано, что изменения планируется реализовать к концу 2026 финансового года, который начнется 1 апреля, уточнила газета.

Так как используемые термины закреплены в законе о силах самообороны, их изменения должен одобрить парламент. Однако, как отметило издание, в министерстве обороны и самих силах самообороны инициативу встретили без воодушевления.

В частности, неприятие вызвали предлагаемые названия для рядового состава, в которых используется иероглиф "солдат". В военных кругах полагают, что это напрямую связывает силы самообороны с Императорской армией, а также звучит уничижительно, добавила газета. Сейчас в названиях используется иероглиф "сотрудник, или служащий".

Один из чиновников заявил изданию, что возвращение таких терминов может отрицательно сказаться на наборе личного состава в будущем.