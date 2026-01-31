Тренер Гуменника получила визу и вылетит на Олимпиаду, сообщил источник

https://ria.ru/20260131/gumennik-2071481486.html
Тренер Вероника Дайнеко успешно оформила шенгенскую визу и вылетит со своим учеником фигуристом Петром Гуменником в Милан через Стамбул в ночь на 8 февраля,... РИА Новости Спорт, 01.02.2026
2026-01-31T22:26:00+03:00
2026-01-31T22:26:00+03:00
2026-02-01T05:06:00+03:00
фигурное катание
пётр гуменник
зимние олимпийские игры 2026
спорт
