Тренер Гуменника получила визу и вылетит на Олимпиаду, сообщил источник
Фигурное катание
 
22:26 31.01.2026 (обновлено: 05:06 01.02.2026)
Тренер Гуменника получила визу и вылетит на Олимпиаду, сообщил источник
Тренер Гуменника получила визу и вылетит на Олимпиаду, сообщил источник
Тренер Вероника Дайнеко успешно оформила шенгенскую визу и вылетит со своим учеником фигуристом Петром Гуменником в Милан через Стамбул в ночь на 8 февраля,... РИА Новости Спорт, 01.02.2026
пётр гуменник, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Пётр Гуменник, Зимние Олимпийские игры 2026
Тренер Гуменника получила визу и вылетит на Олимпиаду, сообщил источник

Тренер Дайнеко получила визу и вылетит с Гуменником в Милан

Петр Гуменник. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв - РИА Новости, Борис Ходоровский. Тренер Вероника Дайнеко успешно оформила шенгенскую визу и вылетит со своим учеником фигуристом Петром Гуменником в Милан через Стамбул в ночь на 8 февраля, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее фигуристы Гуменник и Аделия Петросян получили приглашения на зимние Олимпийские игры, которые пройдут 6-22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Ранее Гуменник заявлял после соревнований, что его "все убеждают, что виза не нужна". Дайнеко сообщила РИА Новости, что у ее подопечного есть электронная виза, которая входит в его олимпийскую аккредитацию. Позднее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил агентству, что участникам Олимпиады может потребоваться оформление визы в консульстве только в виде исключения.
Роднина призвала не обременять Петросян и Гуменника ожиданиями
30 января, 16:19
 
Фигурное катание
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
