Госдума рассмотрит проект о защите объектов критической инфраструктуры

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Госдума приоритетно рассмотрит законопроект о праве специализированных частных охранных организаций (ЧОО) использовать стрелковое оружие для защиты объектов, в том числе критической инфраструктуры, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
«
"Законопроект направлен в комитет по безопасности и противодействию коррупции. Рассмотрим его в приоритетном порядке", – сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
Он подчеркнул, что Госдума последовательно работает над совершенствованием законодательства, направленного на противодействие диверсионно-террористическим угрозам и попыткам дестабилизировать работу критической инфраструктуры РФ.
«
"Речь, в частности, идет о предприятиях топливно-энергетического комплекса. У структур, отвечающих за обеспечение их безопасности, должно быть больше возможностей для отражения атак, защиты таких объектов и их работников", - добавил председатель Госдумы.
Внесенным законопроектом предлагается предоставить специализированным ЧОО право получать в территориальных органах Росгвардии боевое стрелковое оружие для его использования в целях защиты особых объектов. Согласно действующим нормам закона, им разрешено использовать только служебное оружие.
Как ранее отмечал один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, возможность получения специализированными ЧОО боевого стрелкового оружия во временное пользование на период проведения СВО позволит существенно повысить антитеррористическую защищенность критически важных объектов и работающих там граждан, усилить охрану важных объектов и территорий, а также реагировать на угрозы безопасности быстрее и эффективнее.
