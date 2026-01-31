Рейтинг@Mail.ru
Госдума рассмотрит проект о защите объектов критической инфраструктуры - РИА Новости, 31.01.2026
09:05 31.01.2026 (обновлено: 09:07 31.01.2026)
Госдума рассмотрит проект о защите объектов критической инфраструктуры
Госдума рассмотрит проект о защите объектов критической инфраструктуры
Госдума рассмотрит проект о защите объектов критической инфраструктуры

ГД рассмотрит законопроект о праве ЧОО использовать стрелковое оружие

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Госдума приоритетно рассмотрит законопроект о праве специализированных частных охранных организаций (ЧОО) использовать стрелковое оружие для защиты объектов, в том числе критической инфраструктуры, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
"Законопроект направлен в комитет по безопасности и противодействию коррупции. Рассмотрим его в приоритетном порядке", – сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.

Демонстрационная стрельба из гладкоствольного самозарядного карабина Сайга-12 - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
ГД приняла в первом чтении проект о минимальной длине гражданского оружия
24 июня 2025, 17:20
Он подчеркнул, что Госдума последовательно работает над совершенствованием законодательства, направленного на противодействие диверсионно-террористическим угрозам и попыткам дестабилизировать работу критической инфраструктуры РФ.
"Речь, в частности, идет о предприятиях топливно-энергетического комплекса. У структур, отвечающих за обеспечение их безопасности, должно быть больше возможностей для отражения атак, защиты таких объектов и их работников", - добавил председатель Госдумы.
Внесенным законопроектом предлагается предоставить специализированным ЧОО право получать в территориальных органах Росгвардии боевое стрелковое оружие для его использования в целях защиты особых объектов. Согласно действующим нормам закона, им разрешено использовать только служебное оружие.
Как ранее отмечал один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, возможность получения специализированными ЧОО боевого стрелкового оружия во временное пользование на период проведения СВО позволит существенно повысить антитеррористическую защищенность критически важных объектов и работающих там граждан, усилить охрану важных объектов и территорий, а также реагировать на угрозы безопасности быстрее и эффективнее.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Госдума приняла закон о гражданском экспортном оружии
25 июня 2025, 15:44
 
