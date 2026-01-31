https://ria.ru/20260131/gornolyzhniki-2071465312.html
Исраилова и Андриенко выиграли чемпионат России в параллельном слаломе
Горнолыжники Танзила Исраилова и Александр Андриенко стали победителями чемпионата России в Красноярске в дисциплине параллельный слалом. РИА Новости Спорт, 31.01.2026
