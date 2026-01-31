Исраилова и Андриенко выиграли чемпионат России в параллельном слаломе

Рейтинг@Mail.ru
19:17 31.01.2026
https://ria.ru/20260131/gornolyzhniki-2071465312.html
2026
Александр Андриенко
Александр Андриенко
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Александр Андриенко. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Горнолыжники Танзила Исраилова и Александр Андриенко стали победителями чемпионата России в Красноярске в дисциплине параллельный слалом.
В женском большом финале Исраилова по сумме попыток опередила Александру Жаркову. Бронзовым призером стала Юлия Мельникова.
У мужчин Андриенко в финале оказался быстрее Ивана Мизинцева. Бронзу завоевал Семен Челмакин.
Екатерина Ткаченко - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Горнолыжница Ткаченко не смогла квалифицироваться во вторую попытку на КМ
13 января, 22:55
 
