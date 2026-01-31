https://ria.ru/20260131/gaza-2071447222.html
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа достигло 26
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа достигло 26 - РИА Новости, 31.01.2026
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа достигло 26
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа в субботу достигло 26, пострадали более 30 человек, сообщило министерство здравоохранения палестинского... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T16:34:00+03:00
2026-01-31T16:34:00+03:00
2026-01-31T16:34:00+03:00
в мире
израиль
палестина
хамас
сектор газа
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041112649_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e178901674c68273c61c37f1eeafdac3.jpg
https://ria.ru/20260125/izrail-2070188553.html
израиль
палестина
сектор газа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041112649_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f9e772e4fcb340bb20cc0b98cc1e077d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, палестина, хамас, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, Палестина, ХАМАС, Сектор Газа, Обострение палестино-израильского конфликта
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа достигло 26
Число погибших при израильских ударах по Газе в субботу достигло 26