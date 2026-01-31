Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа достигло 26 - РИА Новости, 31.01.2026
16:34 31.01.2026
https://ria.ru/20260131/gaza-2071447222.html
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа достигло 26
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа достигло 26 - РИА Новости, 31.01.2026
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа достигло 26
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа в субботу достигло 26, пострадали более 30 человек, сообщило министерство здравоохранения палестинского... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T16:34:00+03:00
2026-01-31T16:34:00+03:00
в мире
израиль
палестина
хамас
сектор газа
обострение палестино-израильского конфликта
израиль
палестина
сектор газа
в мире, израиль, палестина, хамас, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, Палестина, ХАМАС, Сектор Газа, Обострение палестино-израильского конфликта
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа достигло 26

Число погибших при израильских ударах по Газе в субботу достигло 26

© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в секторе Газа
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в секторе Газа. Архивное фото
КАИР, 31 янв – РИА Новости. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа в субботу достигло 26, пострадали более 30 человек, сообщило министерство здравоохранения палестинского полуэксклава.
Ранее телеканал Al Jazeera сообщал, что более 20 человек погибли при авиаударах Израиля по сектору Газа с начала субботы.
"С начала дня в больницы сектора Газа поступили 26 погибших и более 30 пострадавших в результате эскалации", - говорится в заявлении минздрава сектора.
В январе спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о начале второй фазы мирного плана Соединенных Штатов по урегулированию в секторе Газа. Она включает в себя создание переходной технократической администрации Палестины, разоружение движения ХАМАС, а также переход от состояния перемирия к восстановлению региона.
В миреИзраильПалестинаХАМАССектор ГазаОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
