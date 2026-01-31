https://ria.ru/20260131/filippov-2071450966.html
Умер сценарист "Ментовских войн" Дмитрий Филиппов
Умер сценарист "Ментовских войн" Дмитрий Филиппов - РИА Новости, 31.01.2026
Умер сценарист "Ментовских войн" Дмитрий Филиппов
Скончался сценарист Дмитрий Филиппов, сообщили его коллеги. РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T16:55:00+03:00
2026-01-31T16:55:00+03:00
2026-01-31T17:51:00+03:00
культура
санкт-петербург
новости культуры
сериалы
дмитрий филиппов (сценарист)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071453048_0:191:1200:866_1920x0_80_0_0_dc6bce181112ce040a00d172588f8992.jpg
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071453048_0:171:1200:1071_1920x0_80_0_0_8208f71c421a961d9c917b6a1108d7b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, новости культуры, сериалы, дмитрий филиппов (сценарист)
Культура, Санкт-Петербург, Новости культуры, сериалы, Дмитрий Филиппов (сценарист)
Умер сценарист "Ментовских войн" Дмитрий Филиппов
Умер сценарист "Ментовских войн" и "Тверской" Дмитрий Филиппов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Скончался сценарист Дмитрий Филиппов, сообщили его коллеги.
"Ушел из жизни подполковник МВД в отставке и сценарист Дмитрий Филиппов", - говорится на странице сообщества, посвященного творчеству Максима Есаулова и его сценарной группы, в соцсети "ВКонтакте".
В эту сценарную группу входил и Филиппов.
«
"Только что сообщили, умер сценарист Дима Филиппов. Мне посчастливилось работать с ним над третьим сезоном "Тверской". Очень креативный, добрый и интересный человек. К глубокому несчастью, теперь с приставкой – был", - написал также писатель и сценарист Дмитрий Дашко в своем Telegram-канале в пятницу.
Дмитрий Филиппов родился в 1963 году в Ленинграде. Был автором и соавтором сценариев ряда криминальных сериалов. В его фильмографии сериалы: "Ментовские войны", "Тверская", "Лихач", "Такая работа", "Ковбои" и другие. Всего он принял участие в создании около 15 телевизионных проектов.