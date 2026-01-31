Рейтинг@Mail.ru
Культура
 
16:55 31.01.2026 (обновлено: 17:51 31.01.2026)
Умер сценарист "Ментовских войн" Дмитрий Филиппов
культура
Умер сценарист "Ментовских войн" Дмитрий Филиппов

Умер сценарист "Ментовских войн" и "Тверской" Дмитрий Филиппов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Скончался сценарист Дмитрий Филиппов, сообщили его коллеги.
"Ушел из жизни подполковник МВД в отставке и сценарист Дмитрий Филиппов", - говорится на странице сообщества, посвященного творчеству Максима Есаулова и его сценарной группы, в соцсети "ВКонтакте".
В эту сценарную группу входил и Филиппов.
"Только что сообщили, умер сценарист Дима Филиппов. Мне посчастливилось работать с ним над третьим сезоном "Тверской". Очень креативный, добрый и интересный человек. К глубокому несчастью, теперь с приставкой – был", - написал также писатель и сценарист Дмитрий Дашко в своем Telegram-канале в пятницу.

Дмитрий Филиппов родился в 1963 году в Ленинграде. Был автором и соавтором сценариев ряда криминальных сериалов. В его фильмографии сериалы: "Ментовские войны", "Тверская", "Лихач", "Такая работа", "Ковбои" и другие. Всего он принял участие в создании около 15 телевизионных проектов.
 
Культура Санкт-Петербург Новости культуры сериалы Дмитрий Филиппов (сценарист)
 
 
Заголовок открываемого материала