В Приднестровье восстановили электроснабжение
Электроснабжение во всех районах Приднестровья восстановлено после аварии, сообщает в субботу государственное радио Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). РИА Новости, 31.01.2026
В Приднестровье восстановили электроснабжение
Во всех районах Приднестровья восстановили электроснабжение