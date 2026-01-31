Рейтинг@Mail.ru
"Эльче" — "Барселона": смотреть онлайн матч Ла Лиги 31 января - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:00 31.01.2026
https://ria.ru/20260131/elche-barselona-smotret-onlayn-2071442769.html
"Эльче" — "Барселона": смотреть онлайн матч Ла Лиги 31 января
"Эльче" — "Барселона": смотреть онлайн матч Ла Лиги 31 января - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
"Эльче" — "Барселона": смотреть онлайн матч Ла Лиги 31 января
"Барселона" встретится с "Эльче" в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 31.01.2026
2026-01-31T22:00:00+03:00
2026-01-31T22:00:00+03:00
футбол
эльче
барселона
чемпионат испании по футболу
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979044909_0:88:1080:696_1920x0_80_0_0_e179fe8bf2c7b74138930ab70e1c7c25.jpg
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979044909_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_429be7eb82edbc59f6ef3ddba021ce4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
эльче, барселона, чемпионат испании по футболу, анонсы и трансляции матчей
Футбол, Эльче, Барселона, Чемпионат Испании по футболу, Анонсы и трансляции матчей

"Эльче" — "Барселона": смотреть онлайн матч Ла Лиги 31 января

© ФК "Барселона"Ламин Ямаль и Педри
Ламин Ямаль и Педри - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© ФК "Барселона"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. "Барселона" встретится с "Эльче" в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу.
Во сколько начало
Встреча состоится в Валенсии и начнется в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Чемпионат Испании по футболу
31 января 2026 • начало в 23:00
Завершен
Эльче
1 : 3
Барселона
29‎’‎ • Альфаро Родригес
(Херман Валера)
06‎’‎ • Ламин Ямаль
(Дани Ольмо)
40‎’‎ • Ферран Торрес
(Френки де Йонг)
72‎’‎ • Маркус Рэшфорд
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ФутболЭльчеБарселонаЧемпионат Испании по футболуАнонсы и трансляции матчей
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Е. Рыбакина
    464
    646
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Автомобилист
    1
    4
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Амур
    Барыс
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Трактор
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Динамо Минск
    5
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Торпедо НН
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Нефтехимик
    6
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лидс
    Арсенал
    0
    4
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Вест Хэм
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Гамбург
    Бавария
    2
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Филадельфия
    Лос-Анджелес
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Атлетико Мадрид
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Эльче
    Барселона
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала