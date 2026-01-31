Рейтинг@Mail.ru
08:12 31.01.2026
Демин помог "Бруклину" обыграть "Юту" в матче НБА
Демин помог "Бруклину" обыграть "Юту" в матче НБА
спорт, солт-лейк-сити, егор демин, бруклин нетс, юта джаз, нба
Баскетбол, Спорт, Солт-Лейк-Сити, Егор Демин, Бруклин Нетс, Юта Джаз, НБА
Демин помог "Бруклину" обыграть "Юту" в матче НБА

Первый дабл-дабл Дёмина в НБА помог "Бруклину" прервать серию поражений

© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"Российский баскетболист "Бруклин Нетс" Егор Демин
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"
Российский баскетболист "Бруклин Нетс" Егор Демин. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. "Бруклин Нетс" обыграл "Юту Джаз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Солт-Лейк-Сити завершилась со счетом 109:99 (27:26, 27:26, 29:29, 26:18) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Кейонте Джордж из "Юты" (26 очков). В составе "Бруклина" больше всех очков набрал Егор Демин (25 очков). Российский разыгрывающий в своей 41-й игре в НБА оформил свой первый дабл-дабл, собрав 10 подборов. Помимо этого, на его счету четыре передачи и шесть из 12 реализованных трехочковых.
"Бруклин" прервал серию из семи поражений и с 13 победами занимает 13-е место в таблице Восточной конференции. "Юта" проиграла пятый матч подряд и с 15 победами идет 13-й на Западе.
НБА
31 января 2026 • начало в 05:30
Завершен
Юта
99 : 109
Бруклин
