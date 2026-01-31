https://ria.ru/20260131/basketbol-2071381734.html
Демин помог "Бруклину" обыграть "Юту" в матче НБА
Демин помог "Бруклину" обыграть "Юту" в матче НБА - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
Демин помог "Бруклину" обыграть "Юту" в матче НБА
"Бруклин Нетс" обыграл "Юту Джаз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 31.01.2026
баскетбол
спорт
солт-лейк-сити
егор демин
бруклин нетс
юта джаз
нба
солт-лейк-сити
2026
Первый дабл-дабл Дёмина в НБА помог "Бруклину" прервать серию поражений