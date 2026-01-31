https://ria.ru/20260131/avtosport-2071361505.html
Хэмилтон показал лучшее время на предсезонных тестах "Формулы-1"
Хэмилтон показал лучшее время на предсезонных тестах "Формулы-1" - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
Хэмилтон показал лучшее время на предсезонных тестах "Формулы-1"
Семикратный чемпион "Формулы-1" Льюис Хэмилтон из команды "Феррари" показал лучшее время по итогам пяти дней предсезонных тестов в испанской Барселоне, сообщает РИА Новости Спорт, 31.01.2026
2026-01-31T00:17:00+03:00
2026-01-31T00:17:00+03:00
2026-01-31T00:30:00+03:00
формула-1
спорт
ландо норрис
джордж расселл
льюис хэмилтон
феррари
мерседес
макларен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873380805_0:0:1638:921_1920x0_80_0_0_6beb462d70cb01e1abb6faaab873add4.jpg
https://ria.ru/20251206/f1-2060306316.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873380805_0:0:1638:1229_1920x0_80_0_0_76ed0432bddfec6d2656fa6e7890ecf4.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, ландо норрис, джордж расселл, льюис хэмилтон, феррари, мерседес, макларен, автоспорт
Формула-1, Спорт, Ландо Норрис, Джордж Расселл, Льюис Хэмилтон, Феррари, Мерседес, Макларен, Автоспорт
Хэмилтон показал лучшее время на предсезонных тестах "Формулы-1"
Хэмилтон показал лучшее время на предсезонных тестах "Формулы-1" в Барселоне