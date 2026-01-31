Рейтинг@Mail.ru
Хэмилтон показал лучшее время на предсезонных тестах "Формулы-1"
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен
00:17 31.01.2026 (обновлено: 00:30 31.01.2026)
Хэмилтон показал лучшее время на предсезонных тестах "Формулы-1"
Хэмилтон показал лучшее время на предсезонных тестах "Формулы-1" - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
Хэмилтон показал лучшее время на предсезонных тестах "Формулы-1"
Семикратный чемпион "Формулы-1" Льюис Хэмилтон из команды "Феррари" показал лучшее время по итогам пяти дней предсезонных тестов в испанской Барселоне, сообщает РИА Новости Спорт, 31.01.2026
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Хэмилтон показал лучшее время на предсезонных тестах "Формулы-1"

Хэмилтон показал лучшее время на предсезонных тестах "Формулы-1" в Барселоне

Британский гонщик Льюис Хэмилтон
Британский гонщик Льюис Хэмилтон
© Фото : Пресс-служба Mercedes
Британский гонщик Льюис Хэмилтон. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Семикратный чемпион "Формулы-1" Льюис Хэмилтон из команды "Феррари" показал лучшее время по итогам пяти дней предсезонных тестов в испанской Барселоне, сообщает The Race.
Результат британца составил 1 минуту 16,348 секунды, всего он проехал 205 кругов. Второе время показал его соотечественник Джордж Расселл (1.16,445; 265 кругов) из "Мерседеса", третье - действующий чемпион "Формулы-1" британец Ландо Норрис из "Макларена" (1.16,594; 159). Четвертым стал монегаск Шарль Леклер на "Феррари" (1.16,653; 234).
Четырехкратный чемпион "Формулы-1" нидерландец Макс Ферстаппен (1.17,586; 145) из "Ред Булл" показал седьмой результат.
Следующие тестовые заезды в Бахрейне начнутся 11 февраля и продлятся три дня. Новый сезон "Формулы-1" стартует в Австралии, первый этап пройдет 6-8 марта.
Льюис Хэмилтон
Хэмилтон врезался в стену во время тренировки в Абу-Даби
6 декабря 2025, 14:20
 
