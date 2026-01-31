Рейтинг@Mail.ru
"Ак Барс" — "Нефтехимик": смотреть онлайн матч КХЛ 31 января
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
16:00 31.01.2026
"Ак Барс" — "Нефтехимик": смотреть онлайн матч КХЛ 31 января
"Ак Барс" — "Нефтехимик": смотреть онлайн матч КХЛ 31 января
"Ак Барс" и "Нефтехимик" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 31.01.2026
хоккей
ак барс
нефтехимик
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
2026
ак барс, нефтехимик, континентальная хоккейная лига (кхл), анонсы и трансляции матчей
Хоккей, Ак Барс, Нефтехимик, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)

"Ак Барс" — "Нефтехимик": смотреть онлайн матч КХЛ 31 января

Хоккеисты "Ак Барса"
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. "Ак Барс" и "Нефтехимик" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Во сколько начало
Встреча состоится 31 января и начнется в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
31 января 2026 • начало в 17:00
Завершен
Ак Барс
6 : 1
Нефтехимик
05:41 • Александр Барабанов
(Никита Лямкин, Кирилл Семенов)
07:36 • Нэйтан Тодд
(Mitchell Miller, Артем Галимов)
09:20 • Александр Хмелевский
(Mitchell Miller, Кирилл Семенов)
05:56 • Илья Сафонов
(Нэйтан Тодд, Александр Хмелевский)
03:41 • Mitchell Miller
(Александр Хмелевский, Артем Галимов)
18:30 • Илья Сафонов
(Алексей Марченко, Артем Галимов)
11:36 • Матвей Заседа
(Иван Николишин, Артем Сериков)
