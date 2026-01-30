Красноярский край стал лидером СФО в общем рейтинге общества "Знание"

КРАСНОЯРСК, 30 янв - РИА Новости. Красноярский край стал лидером Сибирского федерального округа (СФО) в общем рейтинге Российского общества "Знание" и расширяет географию его проектов, сообщает пресс-служба губернатора региона.

"Красноярский край стал лидером СФО в общем рейтинге Российского общества "Знание " и вошел в первую десятку среди регионов страны", - сказано в сообщении.

Итоги работы и планы на следующий год обозначили на заседании наблюдательного совета Красноярского регионального отделения Российского общества "Знание". Наблюдательный совет отделения организации в крае возглавляет губернатор Михаил Котюков . Мероприятие состоялось в Национальном центре "Россия", в Красноярске . Региональное отделение было создано в 2023 году, оно насчитывает 328 активных лекторов.

По данным реготделения, в прошлом году в регионе состоялось более 1200 просветительских мероприятий, организованных обществом. Участниками лекций, викторин, тематических кинопоказов, интеллектуальных игр стали более 62 тысяч жителей региона.

Также в 2025 году Красноярск стал одним из 11 городов-участников масштабного марафона "Знание.Первые", посвященного 80-летию атомной промышленности. Шесть представителей региона победили в юбилейном сезоне "Знание.Лектор" – это рекорд в стране.

По словам директора красноярского филиала Ирины Багдасарьян, основной акцент работы в 2026 году будет сделан на расширении просветительской деятельности на все муниципалитеты региона.

"В планах – проведение масштабных мероприятий и выездных программ по всему краю. Центральными темами станут лекции о межнациональном согласии и основах российской государственности. Планируем много работать с предприятиями на территории региона. Особое внимание уделим проектам, посвящённым единству народов России", – сказала Багдасарьян.

Котюков и глава краевого парламента Алексей Додатко поблагодарили Общество "Знание" за масштабную просветительскую работу.

"Сообща мы продолжим делать процесс получения новых знаний привлекательным и доступным, усиливать интеллектуальный потенциал региона", – отметил Котюков.