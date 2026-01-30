Рейтинг@Mail.ru
15:51 30.01.2026
Минимущество МО ввело новый формат работы для решения земельных вопросов
Минимущество МО ввело новый формат работы для решения земельных вопросов

© РИА Новости / Павел Бедняков
© РИА Новости / Павел Бедняков
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Минимущество Московской области ввело новую форму работы – еженедельные "имущественные часы", направленные на обсуждение ключевых вопросов в сфере земельно-имущественных отношений, сообщил 360.ru.
Глава ведомства Тихон Фирсов объяснил, что соответствующие мероприятия будут проводиться по различным темам. Так, станут обсуждаться кадастровые работы и использование невостребованного имущества.
"Здесь крайне важно не просто на местах обсудить ту или иную тему, а принять конкретные решения о дальнейших шагах и перспективах", – подчеркнул Тихон Фирсов.
Одной из успешных инициатив стала передача помещения в безвозмездное пользование АНО "Крылья" в Балашихе. Там собираются оборудовать спортивно-реабилитационный зал для участников специальной военной операции.
 
