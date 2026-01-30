https://ria.ru/20260130/zemelno-imuschestvennye--2071276531.html
Минимущество МО ввело новый формат работы для решения земельных вопросов
Минимущество МО ввело новый формат работы для решения земельных вопросов
Минимущество МО ввело новый формат работы для решения земельных вопросов
Минимущество Московской области ввело новую форму работы – еженедельные "имущественные часы", направленные на обсуждение ключевых вопросов в сфере... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30
2026-01-30T15:51:00+03:00
2026-01-30T15:51:00+03:00
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости.
Минимущество Московской области ввело новую форму работы – еженедельные "имущественные часы", направленные на обсуждение ключевых вопросов в сфере земельно-имущественных отношений, сообщил 360.ru
Глава ведомства Тихон Фирсов объяснил, что соответствующие мероприятия будут проводиться по различным темам. Так, станут обсуждаться кадастровые работы и использование невостребованного имущества.
"Здесь крайне важно не просто на местах обсудить ту или иную тему, а принять конкретные решения о дальнейших шагах и перспективах", – подчеркнул Тихон Фирсов.
Одной из успешных инициатив стала передача помещения в безвозмездное пользование АНО "Крылья" в Балашихе. Там собираются оборудовать спортивно-реабилитационный зал для участников специальной военной операции.