Минимущество МО ввело новый формат работы для решения земельных вопросов

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Минимущество Московской области ввело новую форму работы – еженедельные "имущественные часы", направленные на обсуждение ключевых вопросов в сфере земельно-имущественных отношений, сообщил Минимущество Московской области ввело новую форму работы – еженедельные "имущественные часы", направленные на обсуждение ключевых вопросов в сфере земельно-имущественных отношений, сообщил 360.ru

Глава ведомства Тихон Фирсов объяснил, что соответствующие мероприятия будут проводиться по различным темам. Так, станут обсуждаться кадастровые работы и использование невостребованного имущества.

"Здесь крайне важно не просто на местах обсудить ту или иную тему, а принять конкретные решения о дальнейших шагах и перспективах", – подчеркнул Тихон Фирсов.