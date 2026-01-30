Рейтинг@Mail.ru
Названы самые популярные траты россиян на здоровье - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:46 30.01.2026 (обновлено: 11:12 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/zdorove-2071139595.html
Названы самые популярные траты россиян на здоровье
Названы самые популярные траты россиян на здоровье - РИА Новости, 30.01.2026
Названы самые популярные траты россиян на здоровье
Самыми популярными тратами россиян в категории "здоровье" в 2025 году стали покупки товаров в аптеках и оптике, а также оплата услуг стоматологов и ортодонтов,... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T08:46:00+03:00
2026-01-30T11:12:00+03:00
здоровье - общество
здоровый образ жизни (зож)
россия
русский стандарт (банк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/15/1811090312_0:0:3188:1793_1920x0_80_0_0_cfe9a7297cf1dfba4ec4c23aa5a6886e.jpg
https://ria.ru/20260127/meditsina-2070448770.html
https://ria.ru/20251117/vyplaty-2055511358.html
https://ria.ru/20250705/obraz-2027334626.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/15/1811090312_457:0:3188:2048_1920x0_80_0_0_b631cdee84bbcfd65e2dddfcbf6a0d13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, здоровый образ жизни (зож), россия, русский стандарт (банк)
Здоровье - Общество, Здоровый образ жизни (ЗОЖ), Россия, Русский стандарт (банк)
Названы самые популярные траты россиян на здоровье

РИА Новости: россияне больше всего тратят в аптеках, оптике и на стоматологов

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Денежные купюры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Самыми популярными тратами россиян в категории "здоровье" в 2025 году стали покупки товаров в аптеках и оптике, а также оплата услуг стоматологов и ортодонтов, говорится в исследовании банка "Русский Стандарт", которое есть у РИА Новости.
"В число самых популярных трат на здоровье (в зависимости от общей суммы платежей по картам банка) традиционно входят аптеки, оптики, платные услуги медицинских учреждений и лабораторий, стоматология, оплата приемов профильных врачей", - говорится в исследовании.
Врач-стоматолог во время приема пациента - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Названы вакансии среди медиков с наибольшим заработком
27 января, 02:12
Аналитики взяли за 100% общую сумму платежей в этих категориях. Лидерами по сумме трат стали аптеки, их доля составила 44%. А средний чек в аптеках в минувшем году вырос до 996 рублей с 900 рублей в 2024 году.
"Вторая строчка рейтинга с долей в 21% по сумме – у платных услуг медицинских учреждений и лабораторий. Средний чек такого платежа по картам в 2025 году вырос до 6 071 рублей с 4 533 рублей в 2024 году", - сообщается в материалах.
На третьей позиции, по данным аналитиков банка, в зависимости от суммы платежей по картам банка в категории "здоровье" – платные услуги стоматологов и ортодонтов.
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Названы самые большие выплаты по ДМС за 2025 год
17 ноября 2025, 16:24
"Их доля в минувшем году составила 19%. При этом средний чек по картам банка на стоматологические услуги вырос до 11 911 рублей с 10 040 рублей годом ранее", - уточняется там.
Платные услуги профильных практикующих врачей – на четвертой строчке с долей в 11%. Средний чек платежа в 2025 году здесь вырос до 7 673 рублей с 5 841 рублей в 2024 году, говорится в исследовании.
"И, наконец, замыкает рейтинг – оптика с долей в 5% от общей суммы платежей в пятерке популярных трат. По данным банка, средний чек такого платежа в минувшем году вырос до 6 849 рублей с 5 977 рублей годом ранее", - заключат аналитики.
Мужчина на пробеке в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
Исследование: россияне стали чаще вести активный образ жизни
5 июля 2025, 06:03
 
Здоровье - ОбществоЗдоровый образ жизни (ЗОЖ)РоссияРусский стандарт (банк)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала