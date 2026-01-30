Рейтинг@Mail.ru
"Не только Украина". В Германии сделали громкое заявление о России
09:34 30.01.2026 (обновлено: 11:32 30.01.2026)
"Не только Украина". В Германии сделали громкое заявление о России
"Не только Украина". В Германии сделали громкое заявление о России - РИА Новости, 30.01.2026
"Не только Украина". В Германии сделали громкое заявление о России
Россия одерживает победу не только над Украиной, но и над Западом и его структурами, заявил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T09:34:00+03:00
2026-01-30T11:32:00+03:00
в мире
россия
москва
украина
ким дотком (шмитц)
дмитрий песков
нато
евросоюз
россия
москва
украина
мирный план сша по украине
Мирный план США по Украине
"Не только Украина". В Германии сделали громкое заявление о России

Дотком: Россия побеждает не только Украину, но и весь Запад

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Россия одерживает победу не только над Украиной, но и над Западом и его структурами, заявил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, в социальной сети X.

"Украина проиграла России. Но не только Украина. ЕС, НАТО, ЦРУ, MI6, военно-промышленный комплекс Запада, политики, боты в социальных сетях и западные СМИ, которые каждый день твердили вам, что Россия проигрывает. Вот это да! Россия победила их всех", — отметил он.
Однако, несмотря на это, Москва пытается вести мирные переговоры с Западом в надежде на нормализацию отношений и последующее сотрудничество, указал Дотком. Но, по его утверждению, это ошибка, потому что улучшения не произойдет.
В конце декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС России и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для украинского руководства бессмысленно и опасно.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле констатировали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Мирный план США по Украине
 
 
