Королев поставил задачи по созданию кампуса в "Завидове"

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев определил задачи и направления развития новой площадки на территории курорта "Завидово" для подготовки кадров в сфере туризма, сообщает пресс-служба правительства региона.

В пятницу состоялась стратегическая сессия по созданию образовательного кампуса туризма и гостеприимства в "Завидове".

"Возросший спрос наших граждан на внутренний туризм, на уровень комфорта и сервиса требует принципиально нового подхода к подготовке квалифицированных специалистов", – цитирует пресс-служба Королева.

Он добавил, что создание в России сети кампусов позволяет объединить возможности государства, образовательных организаций и работодателей в подготовке специалистов, обеспечить их гарантированное трудоустройство.

В настоящее время в России создано более 20 кампусов естественно-научных направлений. Королев отметил, что целесообразность создания комплекса в "Завидове" обусловлена целым рядом факторов.

"Кампус может стать пилотной моделью государственно-частного партнерства в подготовке специалистов для туриндустрии. Потенциально это главный федеральный центр подготовки кадров и развития компетенций в сфере туризма", – подчеркнул глава региона.

Королев назвал "Завидово" территорией, где создаются условия для погружения обучающихся в профессию, реализации образовательного цикла, включающего обучение, практику и дальнейшее трудоустройство. В 2022 году на курорте открылась современная школа на 800 мест. Здесь развивается практика ранней профориентации с упором на туриндустрию. С вводом новой образовательной площадки после 9-го класса молодежь сможет поступить в колледж при кампусе, начать практиковаться и работать по профессии. А в дальнейшем здесь же получить высшее образование.

В кампусе будут созданы комфортные, современные условия не только для обучения около 2 тысяч студентов, но и для проживания, занятий спортом, творческой деятельности. Помимо учебных пространств планируется ввод жилых корпусов, спортивного комплекса, досугового центра, благоустройство прилегающей территории.

Участники сессии также рассмотрели вопросы реализации проекта: параметры объектов площадки, образовательную, управленческую модели и другие вопросы. При поддержке экспертов выработано более 30 предложений в части доработки заявки на получение федеральной поддержки.