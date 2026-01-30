Рейтинг@Mail.ru
20:43 30.01.2026 (обновлено: 20:45 30.01.2026)
Королев поставил задачи по созданию кампуса в "Завидове"
Королев поставил задачи по созданию кампуса в "Завидове"
россия, виталий королев
Тверская область, Россия, Виталий Королев
Королев поставил задачи по созданию кампуса в "Завидове"

Кампус "Завидово" может стать моделью ГЧП в подготовке специалистов туриндустрии

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиВрио губернатора Тверской области Виталий Королев
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев определил задачи и направления развития новой площадки на территории курорта "Завидово" для подготовки кадров в сфере туризма, сообщает пресс-служба правительства региона.
В пятницу состоялась стратегическая сессия по созданию образовательного кампуса туризма и гостеприимства в "Завидове".
"Возросший спрос наших граждан на внутренний туризм, на уровень комфорта и сервиса требует принципиально нового подхода к подготовке квалифицированных специалистов", – цитирует пресс-служба Королева.
Он добавил, что создание в России сети кампусов позволяет объединить возможности государства, образовательных организаций и работодателей в подготовке специалистов, обеспечить их гарантированное трудоустройство.
В настоящее время в России создано более 20 кампусов естественно-научных направлений. Королев отметил, что целесообразность создания комплекса в "Завидове" обусловлена целым рядом факторов.
"Кампус может стать пилотной моделью государственно-частного партнерства в подготовке специалистов для туриндустрии. Потенциально это главный федеральный центр подготовки кадров и развития компетенций в сфере туризма", – подчеркнул глава региона.
Королев назвал "Завидово" территорией, где создаются условия для погружения обучающихся в профессию, реализации образовательного цикла, включающего обучение, практику и дальнейшее трудоустройство. В 2022 году на курорте открылась современная школа на 800 мест. Здесь развивается практика ранней профориентации с упором на туриндустрию. С вводом новой образовательной площадки после 9-го класса молодежь сможет поступить в колледж при кампусе, начать практиковаться и работать по профессии. А в дальнейшем здесь же получить высшее образование.
В кампусе будут созданы комфортные, современные условия не только для обучения около 2 тысяч студентов, но и для проживания, занятий спортом, творческой деятельности. Помимо учебных пространств планируется ввод жилых корпусов, спортивного комплекса, досугового центра, благоустройство прилегающей территории.
Участники сессии также рассмотрели вопросы реализации проекта: параметры объектов площадки, образовательную, управленческую модели и другие вопросы. При поддержке экспертов выработано более 30 предложений в части доработки заявки на получение федеральной поддержки.
При обсуждении направлений развития курорта, образовательной среды Королев поддержал предложение о создании в "Завидове" дискуссионного клуба, объединяющего бизнес и экспертов по вопросам привлечения профессионалов в сферу туризма, и молодежного лагеря, который позволит молодым людям погрузиться в отрасль.
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Школу в рамках инвестпроекта в сфере АПК построят в Тверской области
27 января, 19:36
 
Тверская областьРоссияВиталий Королев
 
 
