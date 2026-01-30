Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала демонтаж русских надписей на памятнике в Киеве
22:15 30.01.2026
Захарова прокомментировала демонтаж русских надписей на памятнике в Киеве
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала демонтаж надписей на русском языке на военном монументе "Родина-мать" в Киеве. РИА Новости, 30.01.2026
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала демонтаж надписей на русском языке на военном монументе "Родина-мать" в Киеве.
"Видимо, себе на эпитафию букв не хватало", - написала дипломат в своем Telegram-канале.
Захарова подчеркнула, что в украинском музее войны их посчитали "пропагандистскими" и недопустимыми".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Киеву надо идти до конца в вопросе запрета русского языка, заявила Захарова
Вчера, 14:26
