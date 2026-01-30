Лицеисты и педагоги Забайкалья собрали подарки в зону СВО к 23 февраля

ВЛАДИВОСТОК, 30 янв – РИА Новости. Учащиеся и педагоги лицея-интерната в Забайкалье собрали более 80 подарков землякам в зону спецоперации к Дню защитника Отечества, сообщает правительство региона.

"Педагоги, обучающиеся и родители в Забайкальском краевом лицее-интернате собрали более 80 подарков к Дню защитников Отечества для участников специальной военной операции", - сообщает краевое правительство в своём Тelegram-канале.

"Поздравить тех, кто стоит на страже нашей безопасности, — большая честь. Благодаря им мы можем учиться... спокойно спать и развиваться, и сейчас, когда они нуждаются в нашей помощи, самое время отдать дань уважения и поддержки", — приводится в сообщении комментарий Забайкальского краевого лицея-интерната.