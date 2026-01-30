Рейтинг@Mail.ru
Лицеисты и педагоги Забайкалья собрали подарки в зону СВО к 23 февраля
19:39 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/zabajkale-2071332682.html
Лицеисты и педагоги Забайкалья собрали подарки в зону СВО к 23 февраля
Лицеисты и педагоги Забайкалья собрали подарки в зону СВО к 23 февраля
Лицеисты и педагоги Забайкалья собрали подарки в зону СВО к 23 февраля
Учащиеся и педагоги лицея-интерната в Забайкалье собрали более 80 подарков землякам в зону спецоперации к Дню защитника Отечества, сообщает правительство... РИА Новости, 30.01.2026
общество
Надежные люди, Общество
Лицеисты и педагоги Забайкалья собрали подарки в зону СВО к 23 февраля

Лицеисты и педагоги Забайкалья собрали подарки землякам в зону СВО к 23 февраля

© Фото : 75.RU - Новости Правительства Zабайкалья/TelegramЛицеисты и педагоги Забайкалья собрали более 80 подарков землякам в зону СВО к 23 февраля
Лицеисты и педагоги Забайкалья собрали более 80 подарков землякам в зону СВО к 23 февраля - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Фото : 75.RU - Новости Правительства Zабайкалья/Telegram
Лицеисты и педагоги Забайкалья собрали более 80 подарков землякам в зону СВО к 23 февраля
ВЛАДИВОСТОК, 30 янв – РИА Новости. Учащиеся и педагоги лицея-интерната в Забайкалье собрали более 80 подарков землякам в зону спецоперации к Дню защитника Отечества, сообщает правительство региона.
"Педагоги, обучающиеся и родители в Забайкальском краевом лицее-интернате собрали более 80 подарков к Дню защитников Отечества для участников специальной военной операции", - сообщает краевое правительство в своём Тelegram-канале.
Отмечается, что подарки собрали, упаковали и передали организаторам акции "Посылка солдату".
"Поздравить тех, кто стоит на страже нашей безопасности, — большая честь. Благодаря им мы можем учиться... спокойно спать и развиваться, и сейчас, когда они нуждаются в нашей помощи, самое время отдать дань уважения и поддержки", — приводится в сообщении комментарий Забайкальского краевого лицея-интерната.
