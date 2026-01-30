https://ria.ru/20260130/zabajkale-2071332682.html
Лицеисты и педагоги Забайкалья собрали подарки в зону СВО к 23 февраля
Лицеисты и педагоги Забайкалья собрали подарки в зону СВО к 23 февраля - РИА Новости, 30.01.2026
Лицеисты и педагоги Забайкалья собрали подарки в зону СВО к 23 февраля
Учащиеся и педагоги лицея-интерната в Забайкалье собрали более 80 подарков землякам в зону спецоперации к Дню защитника Отечества, сообщает правительство... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T19:39:00+03:00
2026-01-30T19:39:00+03:00
2026-01-30T19:39:00+03:00
надежные люди
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071326594_0:108:1152:756_1920x0_80_0_0_66093ca9c8c89ca37cc86b50660ec0dc.jpg
https://ria.ru/20260130/zabajkale-2071305354.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071326594_0:0:1152:864_1920x0_80_0_0_7ca4f6c46d0c1b5d317b98cd5412b7e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
Лицеисты и педагоги Забайкалья собрали подарки в зону СВО к 23 февраля
Лицеисты и педагоги Забайкалья собрали подарки землякам в зону СВО к 23 февраля
ВЛАДИВОСТОК, 30 янв – РИА Новости. Учащиеся и педагоги лицея-интерната в Забайкалье собрали более 80 подарков землякам в зону спецоперации к Дню защитника Отечества, сообщает правительство региона.
"Педагоги, обучающиеся и родители в Забайкальском краевом лицее-интернате собрали более 80 подарков к Дню защитников Отечества для участников специальной военной операции", - сообщает краевое правительство в своём Тelegram-канале.
Отмечается, что подарки собрали, упаковали и передали организаторам акции "Посылка солдату".
"Поздравить тех, кто стоит на страже нашей безопасности, — большая честь. Благодаря им мы можем учиться... спокойно спать и развиваться, и сейчас, когда они нуждаются в нашей помощи, самое время отдать дань уважения и поддержки", — приводится в сообщении комментарий Забайкальского краевого лицея-интерната.