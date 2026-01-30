Рейтинг@Mail.ru
Сотрудники СК Забайкалья передали квадроцикл и гумпомощь в зону СВО - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
17:18 30.01.2026 (обновлено: 17:40 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/zabajkale-2071305354.html
Сотрудники СК Забайкалья передали квадроцикл и гумпомощь в зону СВО
Сотрудники СК Забайкалья передали квадроцикл и гумпомощь в зону СВО - РИА Новости, 30.01.2026
Сотрудники СК Забайкалья передали квадроцикл и гумпомощь в зону СВО
Сотрудники СК в Забайкалье передали квадроцикл и гуманитарную помощь землякам в зону спецоперации, сообщило СУСК России по региону. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T17:18:00+03:00
2026-01-30T17:40:00+03:00
надежные люди
происшествия
россия
забайкальский край
ростовская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071308915_0:160:1280:880_1920x0_80_0_0_625b511e2bc49d8a67d6e841ed903810.jpg
https://ria.ru/20260130/predprinimateli-2071235032.html
россия
забайкальский край
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071308915_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0c8ac64dff47153bf919a6ec2151fd86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, забайкальский край, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)
Надежные люди, Происшествия, Россия, Забайкальский край, Ростовская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Сотрудники СК Забайкалья передали квадроцикл и гумпомощь в зону СВО

Сотрудники СК Забайкалья передали квадроцикл и гумпомощь землякам в зону ссво

© Фото : СУСК России по Забайкальскому краюСК Забайкалья передал квадроцикл и гумпомощь землякам в зону спецоперации
СК Забайкалья передал квадроцикл и гумпомощь землякам в зону спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Фото : СУСК России по Забайкальскому краю
СК Забайкалья передал квадроцикл и гумпомощь землякам в зону спецоперации
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 30 янв – РИА Новости. Сотрудники СК в Забайкалье передали квадроцикл и гуманитарную помощь землякам в зону спецоперации, сообщило СУСК России по региону.
"Сотрудники следственного управления СК России по Забайкальскому краю оказали помощь воинам 140-й гвардейской Борисовской зенитно-ракетной бригады ордена Кутузова и ордена Жукова... С учетом климатических условий территории СВО, потребностей войсковой части, сотрудники приобрели квадроцикл, а также дополнительное специальное оснащение для перевозки необходимых боевых и бытовых средств", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что квадроцикл отправили в расположение части в Ростовскую область в качестве новогоднего подарка.
"В начале нового 2026 года пришло известие от бойцов Забайкальского края о том, что подарок получен и направляется на свое первое боевое задание. Руководство и сотрудники следственного управления, принявшие участие в поддержке бойцов СВО, желают всем воинам здоровья, скорейшего возвращения к мирной жизни в кругу близких и родных", - отметили в СУСК.
Новгородские предприниматели передали в зону СВО генераторы и квадроцикл - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Новгородские предприниматели передали в зону СВО генераторы и квадроцикл
Вчера, 14:13
 
Надежные людиПроисшествияРоссияЗабайкальский крайРостовская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала