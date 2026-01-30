https://ria.ru/20260130/zabajkale-2071305354.html
Сотрудники СК Забайкалья передали квадроцикл и гумпомощь в зону СВО
Сотрудники СК Забайкалья передали квадроцикл и гумпомощь в зону СВО - РИА Новости, 30.01.2026
Сотрудники СК Забайкалья передали квадроцикл и гумпомощь в зону СВО
Сотрудники СК в Забайкалье передали квадроцикл и гуманитарную помощь землякам в зону спецоперации, сообщило СУСК России по региону. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T17:18:00+03:00
2026-01-30T17:18:00+03:00
2026-01-30T17:40:00+03:00
ВЛАДИВОСТОК, 30 янв – РИА Новости. Сотрудники СК в Забайкалье передали квадроцикл и гуманитарную помощь землякам в зону спецоперации, сообщило СУСК России по региону.
"Сотрудники следственного управления СК России по Забайкальскому краю оказали помощь воинам 140-й гвардейской Борисовской зенитно-ракетной бригады ордена Кутузова и ордена Жукова... С учетом климатических условий территории СВО, потребностей войсковой части, сотрудники приобрели квадроцикл, а также дополнительное специальное оснащение для перевозки необходимых боевых и бытовых средств", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что квадроцикл отправили в расположение части в Ростовскую область в качестве новогоднего подарка.
"В начале нового 2026 года пришло известие от бойцов Забайкальского края о том, что подарок получен и направляется на свое первое боевое задание. Руководство и сотрудники следственного управления, принявшие участие в поддержке бойцов СВО, желают всем воинам здоровья, скорейшего возвращения к мирной жизни в кругу близких и родных", - отметили в СУСК.