Сотрудники СК Забайкалья передали квадроцикл и гумпомощь в зону СВО

© Фото : СУСК России по Забайкальскому краю СК Забайкалья передал квадроцикл и гумпомощь землякам в зону спецоперации

ВЛАДИВОСТОК, 30 янв – РИА Новости. Сотрудники СК в Забайкалье передали квадроцикл и гуманитарную помощь землякам в зону спецоперации, сообщило СУСК России по региону.

"Сотрудники следственного управления СК России по Забайкальскому краю оказали помощь воинам 140-й гвардейской Борисовской зенитно-ракетной бригады ордена Кутузова и ордена Жукова... С учетом климатических условий территории СВО, потребностей войсковой части, сотрудники приобрели квадроцикл, а также дополнительное специальное оснащение для перевозки необходимых боевых и бытовых средств", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что квадроцикл отправили в расположение части в Ростовскую область в качестве новогоднего подарка.