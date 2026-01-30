Рейтинг@Mail.ru
Выставка товаров для животных "Зооиндустрия" состоится в "Экспофоруме" - РИА Новости, 30.01.2026
14:36 30.01.2026
Выставка товаров для животных "Зооиндустрия" состоится в "Экспофоруме"
Выставка товаров для животных "Зооиндустрия" состоится в "Экспофоруме"
Выставка товаров для животных "Зооиндустрия" состоится в "Экспофоруме"
С 3 по 5 марта в петербургском "Экспофоруме" пройдет Международная специализированная выставка товаров и услуг для домашних животных "Зооиндустрия". РИА Новости, 30.01.2026
Выставка товаров для животных "Зооиндустрия" состоится в "Экспофоруме"

© Фото предоставлено пресс-службой "ЭкспоФорум-Интернэшнл"
Выставка товаров для животных Зооиндустрия состоится в Экспофоруме - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Фото предоставлено пресс-службой "ЭкспоФорум-Интернэшнл"
Выставка товаров для животных "Зооиндустрия" состоится в "Экспофоруме"
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. С 3 по 5 марта в петербургском "Экспофоруме" пройдет Международная специализированная выставка товаров и услуг для домашних животных "Зооиндустрия".
Площадь мероприятия составит 9000 квадратных метров. Более 130 компаний из России, Белоруссии, Китая и Турции продемонстрируют свою продукцию – корма, наполнители, игрушки, посуду, домики, одежду, амуницию для питомцев, упаковку и оборудование, ветеринарные препараты и технику. В рамках выставки будет организована специальная экспозиция "Галерея новинок", где покажут свежие разработки в зооиндустрии. Всего на мероприятии ожидается свыше 5 тысяч посетителей.
В рамках деловой программы выставки "Зооиндустрия 2026" пройдет около 30 мероприятий, в фокусе – развитие зоорынка России, ветеринарная медицина, сервисные услуги. Так, на круглом столе "Налоги, маркировка и онлайн: что определит развитие зооиндустрии в 2026 году" эксперты разберут итоги ушедшего года, ключевые тренды отрасли, влияние на рынок цифровизации и онлайн-ретейла и другие вопросы.
Центральным событием выставки станет всероссийский фестиваль "Big Grooming Boss" с демонстрациями техник груминга, конкурсами и мастер-классами по стрижке собак и кошек. Конференция объединит владельцев ветклиник, зоомагазинов и руководителей груминг-салонов – участники обсудят клиентский сервис, работу с базами данных, удержание клиентов, CRM и маркетинговые тенденции.
Для заводчиков будут организованы лекции от академии "Dog-профи" с обсуждением практического опыта содержания домашних животных.
Выставка пройдет параллельно с Северо-Западным ветеринарным конгрессом, организуемым Санкт-Петербургским ветеринарным обществом. В ходе конгресса будет рассмотрено свыше 20 специализированных секций, посвященных хирургии, терапии, стоматологии, неврологии и другим направлениям ветеринарной медицины.
Помимо этого, 3-4 марта на площадке выставки будет работать центр деловых контактов – платформа для международных B2B-встреч в зооиндустрии. Поставщики и закупщики проведут бизнес-переговоры, в рамках презентационного дня трендов будут продемонстрированы новинки и актуальные услуги.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заголовок открываемого материала