Волейболистки "Ленинградки" обыграли "Протон" в матче Суперлиги
Волейбол
 
21:18 30.01.2026
Волейболистки "Ленинградки" обыграли "Протон" в матче Суперлиги
Волейболистки "Ленинградки" обыграли "Протон" в матче Суперлиги
"Ленинградка" одержала победу над саратовским "Протоном" в матче 20-го тура женского чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 30.01.2026
волейбол
спорт
санкт-петербург
минск
краснодар
ленинградка (санкт-петербург, ж)
протон
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
санкт-петербург
минск
краснодар
Волейболистки "Ленинградки" обыграли "Протон" в матче Суперлиги

Волейболистки "Ленинградки" обыграли "Протон" в матче чемпионата России

© Фото : Пресс-служба ВК "Ленинградка"Волейболистки "Ленинградки"
Волейболистки Ленинградки - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Фото : Пресс-служба ВК "Ленинградка"
Волейболистки "Ленинградки". Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. "Ленинградка" одержала победу над саратовским "Протоном" в матче 20-го тура женского чемпионата России по волейболу.
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3-2 (25:22, 20:25, 20:25, 25:9, 15:10) в пользу хозяев.
Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
30 января 2026 • начало в 19:00
Завершен
Ленинградка
3 : 225:2220:2520:2525:915:10
Протон
"Ленинградка" одержала 13-ю победу при шести поражениях и занимает четвертое место в турнирной таблице Суперлиги. "Протон" (9-11) идет на восьмом месте.
В следующем туре "Ленинградка" 5 февраля на выезде сыграет против петербургской "Корабелки", а "Протон" двумя днями позднее примет подмосковную команду "Заречье-Одинцово".
Результаты других матчей:
"Минчанка" (Минск) - "Динамо" (Краснодар) - 2-3 (25:27, 25:21, 25:19, 12:25, 19:21);
"Корабелка" (Санкт-Петербург) - "Енисей" (Красноярск) - 3-0 (25:14, 25:11, 25:23).
ВолейболСпортСанкт-ПетербургМинскКраснодарЛенинградка (Санкт-Петербург, ж)ПротонСуперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
 
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Лада
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Сочи
    5
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    СКА
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Дженоа
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Алавес
    1
    2
Перейти ко всем результатам
