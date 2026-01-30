https://ria.ru/20260130/voleybol-2071344823.html
Волейболистки "Ленинградки" обыграли "Протон" в матче Суперлиги
"Ленинградка" одержала победу над саратовским "Протоном" в матче 20-го тура женского чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 30.01.2026
РИА Новости Спорт
ФГУП МИА «Россия сегодня»
