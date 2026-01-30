В России происходит винная революция, считает Титов

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В России происходит революция вина, рассказал РИА Новости спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
«
"Это касается и объемов, но прежде всего качества <...>. Мы будем осуществлять экспансию очень высококачественных российских вин на другие страны. Конечно, сегодня это немного осложнено ситуацией на рынке", — заявил он.
Также он указал на успехи отечественных вин на международном уровне.
«
"На таких конкурсах, где мы можем, мы все равно получаем очень высокие оценки. То есть на фоне американцев и европейцев мы получаем такие высокие оценки", — добавил спецпредставитель президента.
Титов — член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России, основной владелец группы компаний "Абрау-Дюрсо".
