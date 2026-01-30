Рейтинг@Mail.ru
В России происходит винная революция, считает Титов - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:48 30.01.2026 (обновлено: 08:59 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/vino-2071140298.html
В России происходит винная революция, считает Титов
В России происходит винная революция, считает Титов - РИА Новости, 30.01.2026
В России происходит винная революция, считает Титов
В России происходит революция вина, рассказал РИА Новости спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T03:48:00+03:00
2026-01-30T08:59:00+03:00
борис титов
россия
вино
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991839962_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_b40fd2f1575961dd66c9820b9f00628a.jpg
https://ria.ru/20260130/vino-2071120107.html
https://ria.ru/20251211/vino-2061270904.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991839962_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_5547c5dac3b13f332683e9b41d24e453.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
борис титов, россия, вино, общество
Борис Титов, Россия, Вино, Общество

В России происходит винная революция, считает Титов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЦех розлива на винодельческом предприятии
Цех розлива на винодельческом предприятии - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Цех розлива на винодельческом предприятии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В России происходит революция вина, рассказал РИА Новости спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
«

"Это касается и объемов, но прежде всего качества <...>. Мы будем осуществлять экспансию очень высококачественных российских вин на другие страны. Конечно, сегодня это немного осложнено ситуацией на рынке", — заявил он.

Дегустация вина - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Титов рассказал, почему вина из России сняли с конкурса в США
Вчера, 03:52
Также он указал на успехи отечественных вин на международном уровне.
«
"На таких конкурсах, где мы можем, мы все равно получаем очень высокие оценки. То есть на фоне американцев и европейцев мы получаем такие высокие оценки", — добавил спецпредставитель президента.

Титов — член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России, основной владелец группы компаний "Абрау-Дюрсо".

Бокал с вином - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Ученый назвал безопасную дозу вина для мужчин и женщин
11 декабря 2025, 04:02
 
Борис ТитовРоссияВиноОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала