Минтранс ответил на вопрос об авиарейсах в Венесуэлу
Минтранс ответил на вопрос об авиарейсах в Венесуэлу - РИА Новости, 30.01.2026
Минтранс ответил на вопрос об авиарейсах в Венесуэлу
Российские авиакомпании в декабре 2025 года прекратили рейсы в Венесуэлу из-за отсутствия спроса, их возобновление после сообщений об открытии неба страны со... РИА Новости, 30.01.2026
Минтранс ответил на вопрос об авиарейсах в Венесуэлу
