Рейтинг@Mail.ru
Минтранс ответил на вопрос об авиарейсах в Венесуэлу - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
09:21 30.01.2026 (обновлено: 09:29 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/venesuela-2071143642.html
Минтранс ответил на вопрос об авиарейсах в Венесуэлу
Минтранс ответил на вопрос об авиарейсах в Венесуэлу - РИА Новости, 30.01.2026
Минтранс ответил на вопрос об авиарейсах в Венесуэлу
Российские авиакомпании в декабре 2025 года прекратили рейсы в Венесуэлу из-за отсутствия спроса, их возобновление после сообщений об открытии неба страны со... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T09:21:00+03:00
2026-01-30T09:29:00+03:00
туризм
россия
венесуэла
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156058/27/1560582726_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_c1f98ddb29ef0a4f9d49d5a5853fbe3c.jpg
https://ria.ru/20260108/venesuela-2066799134.html
россия
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156058/27/1560582726_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_e1bd3f7b5c2ce9d264caeaae6459c0bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, венесуэла, удары сша по венесуэле
Туризм, Россия, Венесуэла, Удары США по Венесуэле
Минтранс ответил на вопрос об авиарейсах в Венесуэлу

РИА Новости: российские авиакомпании не планируют возобновлять рейсы в Венесуэлу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вид из окна российского самолета во время полета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Российские авиакомпании в декабре 2025 года прекратили рейсы в Венесуэлу из-за отсутствия спроса, их возобновление после сообщений об открытии неба страны со стороны США не планируется, сообщили РИА Новости в Минтрансе РФ.
Президент США Дональд Трамп 29 января заявил, что воздушное пространство над Венесуэлой открыто и самолеты могут туда летать. Также он объявил о возобновлении коммерческих рейсов в страну.
«
"В декабре 2025 года российские авиакомпании прекратили выполнение рейсов в Венесуэлу из-за отсутствия значимого туристического потока... Возобновление рейсов российскими авиакомпаниями не планируется", - рассказали в ведомстве.
Сейчас рейсы между Россией и Венесуэлой выполняет венесуэльская авиакомпания Conviasa. До декабря 2025 года полеты из Москвы на венесуэльский остров Маргарита также выполнялись российской Nordwind ("Северный ветер").
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Штаты хотят управлять Венесуэлой, не привлекая внимания Путина и Си
8 января, 08:00
 
ТуризмРоссияВенесуэлаУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала