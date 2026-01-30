https://ria.ru/20260130/uzbekistan-2071168919.html
Экс-нападающего "Ростова" признали игроком года в Узбекистане
Нападающий турецкого клуба "Истанбул Башакшехир" Эльдор Шомуродов признан лучшим футболистом 2025 года в Узбекистане, сообщается в официальном Telegram-канале... РИА Новости Спорт, 30.01.2026
2026-01-30T11:06:00+03:00
футбол
спорт
истанбул башакшехир
элдор шомуродов
2026
