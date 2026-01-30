Рейтинг@Mail.ru
Экс-нападающего "Ростова" признали игроком года в Узбекистане
Футбол
Футбол
 
11:06 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/uzbekistan-2071168919.html
Экс-нападающего "Ростова" признали игроком года в Узбекистане
Экс-нападающего "Ростова" признали игроком года в Узбекистане - РИА Новости Спорт, 30.01.2026
Экс-нападающего "Ростова" признали игроком года в Узбекистане
Нападающий турецкого клуба "Истанбул Башакшехир" Эльдор Шомуродов признан лучшим футболистом 2025 года в Узбекистане
2026-01-30T11:06:00+03:00
2026-01-30T11:07:00+03:00
футбол
спорт
истанбул башакшехир
элдор шомуродов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060224785_0:28:1868:1079_1920x0_80_0_0_23b078fccc231f02e609c727f5cce3b0.jpg
https://ria.ru/20251205/zherebevka-chempionata-mira-2026-smotret-onlayn-2059325534.html
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
истанбул башакшехир, элдор шомуродов
Футбол, Истанбул Башакшехир, Элдор Шомуродов
Экс-нападающего "Ростова" признали игроком года в Узбекистане

Экс-игрока "Ростова" Шомуродова в третий раз признали игроком года в Узбекистане

Эльдор Шомуродов
Эльдор Шомуродов
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Нападающий турецкого клуба "Истанбул Башакшехир" Эльдор Шомуродов признан лучшим футболистом 2025 года в Узбекистане, сообщается в официальном Telegram-канале Футбольной ассоциации Узбекистана (UFA).
Шомуродов получил награду в третий раз в карьере. Он уже признавался лучшим футболистом года в Узбекистане в 2019 и 2021 годах.
Шомуродову 30 лет, в 2017-20 годах он выступал за "Ростов". Шомуродов является лучшим бомбардиром в истории сборной Узбекистана, на его счету 43 гола в 88 матчах за национальную команду. В 2025 году сборная Узбекистана впервые в истории завоевала право выступить на чемпионате мира.
Кубок мира по футболу на церемонии жеребьевки ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Узбекистан сыграет против Роналду! Итоги жеребьевки ЧМ-2026
5 декабря 2025, 23:36
 
Футбол Истанбул Башакшехир Элдор Шомуродов
 
