Белоусов поздравил бойцов, освободивших Терноватое в Запорожской области
Белоусов поздравил бойцов, освободивших Терноватое в Запорожской области
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости.
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил 36-ю отдельную гвардейскую мотострелковую Лозовскую Краснознаменную бригаду с освобождением населенного пункта Терноватое Запорожской области, сообщило
Минобороны РФ.
Министерство обороны в пятницу объявило об освобождении населенного пункта Терноватое.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов
поздравил командование и личный состав 36-й отдельной гвардейской мотострелковой Лозовской Краснознаменной бригады с освобождением населенного пункта Терноватое Запорожской области", - говорится в публикации Telegram-канала МО РФ
.
В заявлении Белоусова, которое привело министерство обороны России, сказано, что эта победа станет символом отваги и стойкости военнослужащих и войдет в историю ратных подвигов прославленного соединения.
"Сегодня, слаженно действуя штурмовыми подразделениями, вы уверенно продвигаетесь вперед на времевском направлении, приближая день нашей общей победы. Мы всегда будем помнить имена воинов, отдавших жизнь в борьбе за Родину", - отметил министр обороны РФ в поздравительной телеграмме для 36-й отдельной гвардейской мотострелковой Лозовской Краснознаменной бригаде.
Белоусов поблагодарил военнослужащих за верность Отечеству и присяге, а также выразил уверенность, что стойкость, упорство и профессионализм военнослужащих обеспечат безопасность народа России.