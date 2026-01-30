Белоусов поздравил бойцов, освободивших Терноватое в Запорожской области

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил 36-ю отдельную гвардейскую мотострелковую Лозовскую Краснознаменную бригаду с освобождением населенного пункта Терноватое Запорожской области, Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил 36-ю отдельную гвардейскую мотострелковую Лозовскую Краснознаменную бригаду с освобождением населенного пункта Терноватое Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.

Министерство обороны в пятницу объявило об освобождении населенного пункта Терноватое.

"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 36-й отдельной гвардейской мотострелковой Лозовской Краснознаменной бригады с освобождением населенного пункта Терноватое Запорожской области", - говорится в публикации Telegram-канала МО РФ

В заявлении Белоусова, которое привело министерство обороны России, сказано, что эта победа станет символом отваги и стойкости военнослужащих и войдет в историю ратных подвигов прославленного соединения.

"Сегодня, слаженно действуя штурмовыми подразделениями, вы уверенно продвигаетесь вперед на времевском направлении, приближая день нашей общей победы. Мы всегда будем помнить имена воинов, отдавших жизнь в борьбе за Родину", - отметил министр обороны РФ в поздравительной телеграмме для 36-й отдельной гвардейской мотострелковой Лозовской Краснознаменной бригаде.