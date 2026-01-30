Hisense представила новые технологии на CES 2026

Компания Hisense, один из ведущих мировых производителей телевизионной и бытовой техники, подвела итоги участия в выставке потребительской электроники CES 2026, которая состоялась в январе в Лас-Вегасе (США). Компания продемонстрировала флагманские продукты и удостоилась почетных наград.

Центральным элементом презентации Hisense стала концепция "Инновации для яркой жизни". В ее основе – фокус на пользовательском опыте: потребители вдохновляют Hisense на создание решений, которые повышают качество жизни. Телевизионные технологии Hisense становятся более комфортными в использовании и создают неповторимую атмосферу домашних развлечений.

На CES 2026 Hisense представила обновленную подсветку RGB MiniLED evo (технология трехцветных дисплеев с использованием мини-светодиодов второго поколения), способную отображать цвета на новом уровне – с большим комфортом для зрения и повышенной энергоэффективностью. Hisense переосмысливает технологию RGB MiniLED, меняя ее архитектуру, и тем самым запускает новый этап в производстве дисплеев.

На мероприятии Hisense объявила, что с 1 января 2026 года операционная система для телевизоров ОС VIDAA ("Видаа")* перешла на принципиально новую интегрированную платформу – единый центр управления для цифрового контента, облачных ИИ-сервисов и подключeнных устройств в доме. В рамках стратегического партнeрства с Microsoft в платформу будут интегрированы возможности генеративного искусственного интеллекта Copilot ("Копайлот")*. Кроме того, пользователи получат прямой доступ к облачному геймингу Xbox, что позволит запускать игры премиум-класса напрямую на телевизорах Hisense – без необходимости использования консоли.

На выставке CES 2026 (Consumer Electronics Show 2026 - Выставка потребительской электроники-2026) Hisense получила четыре премии CES Innovation Awards (Премия Выставки потребительской электроники за инновации), две из которых – за лучшие инновационные продукты CES 2026 Best of Innovation Award (Премия за лучший инновационный продукт).

© Фото предоставлено Hisense Hisense представила новые технологии на CES 2026 © Фото предоставлено Hisense Hisense представила новые технологии на CES 2026

Новинки для домашнего кинотеатра и быта от Hisense на CES 2026

На выставке CES 2026 компания представила телевизоры с усовершенствованной технологией подсветки RGB MiniLED evo. В нее добавлен четвертый светодиод Sky Blue-Cyan (светодиод лазурного цвета), заполняющий одну из наиболее недостающих частей спектра естественного света.

Благодаря управлению подсветкой с точностью 134 бит и охвату до 110% цветового пространства по международному стандарту для видео сверхвысокой четкости BT.2020 RGB MiniLED evo позволяет воспроизводить цвета неба, воды и лазурно-зеленые оттенки гораздо более естественно. Кроме того, технология обеспечивает профессиональную точность цветопередачи с ΔE<1,0 (ΔE – метрика, выражающая разницу между двумя цветами в числовой шкале. Значение ΔE, равное 1,0, означает, что разница между двумя цветами не воспринимается человеческим глазом) с помощью улучшенной калибровки цвета на системном уровне. Оптимизированная конструкция источника света снижает вредное синее излучение, повышая уровень комфорта при просмотре контента в течение длительного времени на сверхбольших экранах.

На выставке CES 2026 компания также продемонстрировала экосистему бытовой техники с ИИ-функционалом. На стенде Hisense были представлены умные решения для кухни, кондиционирования и прачечной, которые органично интегрируются в повседневную жизнь и учитывают привычки и предпочтения пользователей.

Сотрудничество с FIFA

Будучи спонсором Чемпионата мира по футболу FIFA 2026™, Hisense представила специально разработанную линейку телевизоров, лазерных проекторов и бытовой техники, подходящих и для профессиональных трансляций, и для домашних футбольных вечеров. В рамках своей демозоны Hisense приняла делегацию во главе с президентом FIFA Джанни Инфантино и коммерческим директором FIFA Роми Гаем. Гости осмотрели экспозицию и высоко оценили коллекцию. Это уже третье подряд спонсорство Чемпионата мира по футболу FIFA™, которое отражает растущее глобальное присутствие Hisense и роль ее продуктов в объединении болельщиков всей планеты.

*Все технологии, указанные в тексте – 12+.

