Российские операторы БПЛА уничтожили робототехнические комплексы ВСУ
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения наземных робототехнических комплексов (НРТК) и боевиков ВСУ операторами ударных дронов войск беспилотных систем РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T06:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения наземных робототехнических комплексов (НРТК) и боевиков ВСУ операторами ударных дронов войск беспилотных систем в составе группировки войск "Запад" в Купянском районе Харьковской области.
"На кадрах объективного контроля в режиме реального времени - прямые попадания FPV-дронов и боеприпасов, сброшенных с ударных БПЛА, и уничтожение наземных робототехнических комплексов и боевиков ВСУ
", - говорится в пояснительном тексте Минобороны РФ
.
Как отметили в военном ведомстве, российские операторы БПЛА срывают контратаки, ротации и подвоз боеприпасов и личного состава ВСУ.
"Военнослужащие подразделений беспилотных систем в составе 6-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки войск "Запад" продолжают срывать все возможные попытки формирований ВСУ осуществить подвоз на свои позиции живой силы, боеприпасов и материальных средств в зоне проведения СВО в Купянском районе в Харьковской области", - добавили в ведомстве.