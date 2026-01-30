Российские операторы БПЛА уничтожили робототехнические комплексы ВСУ

Как отметили в военном ведомстве, российские операторы БПЛА срывают контратаки, ротации и подвоз боеприпасов и личного состава ВСУ.

"Военнослужащие подразделений беспилотных систем в составе 6-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки войск "Запад" продолжают срывать все возможные попытки формирований ВСУ осуществить подвоз на свои позиции живой силы, боеприпасов и материальных средств в зоне проведения СВО в Купянском районе в Харьковской области", - добавили в ведомстве.