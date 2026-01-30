https://ria.ru/20260130/sluzhby-2071299427.html
Городские службы Москвы продолжают ликвидировать последствия непогоды
2026-01-30T17:00:00+03:00
2026-01-30T17:00:00+03:00
2026-01-30T17:34:00+03:00
москва
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают ликвидировать последствия непогоды в круглосуточном режиме, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Городские службы продолжают ликвидировать последствия непогоды в круглосуточном режиме. По прогнозам синоптиков, сегодня интенсивность осадков уменьшится", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это позволит городским службам активизировать работы по очистке от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. В мероприятиях задействуется необходимое количество бригад кровельщиков и автоподъемники.
"Места проведения работ будут огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов. Просим горожан быть внимательными, автомобилистов - не парковать автомобили в зоне производства работ", - подчеркивается в сообщении.
Более того, ночью и ранним утром было проведено очередное сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторяется по мере выпадения осадков.
"Повсеместно проводится очистка от снега улично-дорожной сети. Под особым контролем - пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам", - уточняется в сообщении.
Помимо этого, организованы работы по погрузке и вывозу сформированных за время сильнейшего снегопада снежных валов.