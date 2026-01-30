МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают ликвидировать последствия непогоды в круглосуточном режиме, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Городские службы продолжают ликвидировать последствия непогоды в круглосуточном режиме. По прогнозам синоптиков, сегодня интенсивность осадков уменьшится", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это позволит городским службам активизировать работы по очистке от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. В мероприятиях задействуется необходимое количество бригад кровельщиков и автоподъемники.

"Места проведения работ будут огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов. Просим горожан быть внимательными, автомобилистов - не парковать автомобили в зоне производства работ", - подчеркивается в сообщении.

Более того, ночью и ранним утром было проведено очередное сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторяется по мере выпадения осадков.

"Повсеместно проводится очистка от снега улично-дорожной сети. Под особым контролем - пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам", - уточняется в сообщении.