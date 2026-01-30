Рейтинг@Mail.ru
Городские службы Москвы продолжают ликвидировать последствия непогоды - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
17:00 30.01.2026 (обновлено: 17:34 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/sluzhby-2071299427.html
Городские службы Москвы продолжают ликвидировать последствия непогоды
Городские службы Москвы продолжают ликвидировать последствия непогоды - РИА Новости, 30.01.2026
Городские службы Москвы продолжают ликвидировать последствия непогоды
Городские службы Москвы продолжают ликвидировать последствия непогоды в круглосуточном режиме, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T17:00:00+03:00
2026-01-30T17:34:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
московское центральное кольцо (мцк)
снегопад в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071232039_0:359:3001:2047_1920x0_80_0_0_f5cba96438d9707655881cffcc7ad05d.jpg
https://realty.ria.ru/20260130/punkty-2070703449.html
https://ria.ru/20260129/moskva-2071052763.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071232039_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_88282204442afb173ce2745762e0f9ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, московское центральное кольцо (мцк), снегопад в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Московское центральное кольцо (МЦК), Снегопад в Москве
Городские службы Москвы продолжают ликвидировать последствия непогоды

Горслужбы Москвы продолжают круглосуточно ликвидировать последствия непогоды

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСнегоуборочная техника в Москве
Снегоуборочная техника в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Снегоуборочная техника в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают ликвидировать последствия непогоды в круглосуточном режиме, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Городские службы продолжают ликвидировать последствия непогоды в круглосуточном режиме. По прогнозам синоптиков, сегодня интенсивность осадков уменьшится", - говорится в сообщении.
Работа снегосплавного пункта в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Удар по сугробам: как работают снегосплавные пункты Москвы
Вчера, 10:00
Отмечается, что это позволит городским службам активизировать работы по очистке от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. В мероприятиях задействуется необходимое количество бригад кровельщиков и автоподъемники.
"Места проведения работ будут огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов. Просим горожан быть внимательными, автомобилистов - не парковать автомобили в зоне производства работ", - подчеркивается в сообщении.
Более того, ночью и ранним утром было проведено очередное сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторяется по мере выпадения осадков.
"Повсеместно проводится очистка от снега улично-дорожной сети. Под особым контролем - пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам", - уточняется в сообщении.
Помимо этого, организованы работы по погрузке и вывозу сформированных за время сильнейшего снегопада снежных валов.
Девушка идет в снежную погоду по улице в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В Москве лучше справляются со снегопадами, чем в Европе, заявил эксперт
29 января, 17:52
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосковское центральное кольцо (МЦК)Снегопад в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала