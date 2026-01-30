Где в России самое красивое северное сияние

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости, Мария Селиванова. Зима — самое подходящее время для охоты за северным сиянием. В России не менее десятка регионов, где туристы могут его наблюдать. Какой маршрут выбрать, как правильно подготовиться к путешествию и сколько за это придется заплатить — в материале РИА Новости.

Аврора на счастье

"Для россиян полярное сияние — прекрасное природное явление, но у туристов из арабских стран всполохи Авроры вызывают особый восторг. Примерно такие же чувства дарит снег: часто гости просто купаются в сугробах, не понимая, что за субстанция под ногами", — рассказывает пресс-секретарь ассоциации "Арктические гиды" Павел Михалюк.

Северное сияние, архипелаг Шпицберген

Китайские туристы считают: если увидеть Aurora Borealis, автоматически получишь десять лет счастья. Потому гости из Азии едут в Заполярье непрерывным потоком, добавляет эксперт.

Северное сияние, плато Путорана

Впрочем, и для россиян северное сияние — достойная причина отправиться в путешествие. Так сказали 84 процента опрошенных сервисом бронирования "Отелло". На такую поездку туристы готовы потратить до 100 тысяч рублей на человека.

Правила охоты

Северное сияние обычно можно наблюдать с конца августа по конец марта в регионах, расположенных близко к полярному кругу, говорит руководитель направления сборных туров Russia Discovery Ксения Рубцова.

Важны высокие баллы солнечной активности, ясная погода и чистое темное небо, объясняет Михалюк. Еще — удача и хороший гид. "Иногда можно наблюдать сияние на крыльце дома прямо в центре города, но это редкость. А гид умеет искать, имеет опыт и навык авантюриста, его ведет чутье", — добавляет эксперт.

Северное сияние, Ямал

Важный фактор — связь в профессиональном сообществе: экскурсоводы делятся информацией в режиме реального времени, изучают карту ветров и следят за показателем геомагнитной активности. Есть мастера, которые могут с точностью до минуты определить, в какой точке появятся всполохи Авроры.

Самое доступное место

Самое доступное место — Кольский полуостров. Там перспектив увидеть северное сияние больше, логистика проще, а стоимость экскурсии ниже, отмечает Рубцова.

В Мурманской области поймать это природное явление можно с сентября по март, но чаще — в зимние месяцы. Поскольку важный фактор — отсутствие городской засветки, стоит заселиться в загородный отель или купольный глэмпинг, где небо видно через стеклянную крышу, рекомендуют в пресс-службе национального туроператора "Алеан".

"Также можно застать природное явление на горнолыжном склоне в Кировске: на курорте "Большой Вудъявр" есть вечернее катание. Охота за северным сиянием включена и в зимние экскурсионные туры", — уточняют в компании.

Северное сияние в поселке Териберка, Мурманская область

Тур, включающий визит в Мурманск, Териберку и саамскую деревню, стоит от 107 тысяч рублей на двоих на три дня. Сама экскурсия с фотоохотой за северным сиянием обойдется в шесть тысяч рублей на человека.

Где еще увидеть полярное сияние

Карелия — самый комфортный регион с точки зрения погоды. За полярным сиянием там охотятся в нацпарке "Паанаярви", на озере Контоккиярви, в окрестностях Костомукши, деревне Нильмогуба и на острове Валаам. Бюджетный вариант — забронировать домик на базе отдыха. Стоимость за две ночи — от 9,8 тысячи рублей на двоих, завтрак включен, рассказывают в "Алеане".

Архангельская область также подходит для туристов, которые хотят увидеть сияние без экстремальных условий Заполярья. Идеальный период — с октября по март. Цена — от десяти тысяч на двоих с завтраками.

В Ямало-Ненецком автономном округе всполохи Авроры раскрашивают небо с сентября по апрель. Цена — от десяти тысяч на двоих за две ночи. Сияние там очень яркое и насыщенное, но само направление больше подходит для подготовленных путешественников. "Чаще всего можно поймать Aurora Borealis при ночевке в тундре в чуме у оленеводов: просто вышел из чума и увидел", — рассказывает Рубцова.

Северное сияние, Ямало-Ненецкий автономный округ

В Коми период наблюдения — с октября до марта, наиболее активные вспышки — в дни, когда ночи особенно холодные. Гостиница в Сыктывкаре на пару ночей — от десяти тысяч на двоих.

В Красноярском крае сезон Авроры — с сентября по март. Путешествие туда можно совмещать с поездками по Сибири и арктическими турами.

Северное сияние, архипелаг Шпицберген

"Путешествия на плато Путорана и Шпицберген более дорогие: в эти локации сложнее добраться, и охота за сиянием — не главное. Есть дневная программа, а если вечером "включили" небо — просто выходишь и любуешься", — говорит Ксения Рубцова.

Северное сияние, архипелаг Шпицберген

Туроператоры обычно составляют программу по северным регионам, не привязывая ее к природному явлению, поскольку увидеть его можно не всегда — это скорее подарок. "Исключение — Кольский полуостров: там организуются ночные выезды именно на поиски сияния", — уточняет Рубцова.

Как подготовиться к путешествию

На "охоту" стоит заложить примерно три дня: небо "включают" не всегда, бывают периоды снегопадов и облачности, но за это время шанс увидеть Аврору все же высок.

Одеваться надо очень тепло. К примеру, в Мурманске не слишком холодно, территорию подогревает одно из течений Гольфстрима. Но на Кольском полуострове высокая влажность. Даже при небольшом морозе ветер обжигает кожу. Идеальный вариант — одежда для горнолыжного спуска: непродуваемая куртка, штаны, к шапке обязателен капюшон. Нужны теплые варежки, шарф, закрывающий часть лица, и стельки с подогревом.