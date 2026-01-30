Швейцария пыталась снизить напряженность между США и Ираном, пишут СМИ

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Швейцария пыталась поучаствовать в усилиях по снижению напряженности между США и Ираном, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на западного дипломата в Тегеране.
"Швейцарская сторона, выступающая представителем США в Тегеране, поскольку там нет американского посольства, также стремилась вмешаться в попытки с целью деэскалации между Вашингтоном и республикой", - говорится в статье.
"Будет гораздо хуже" — Трамп честно предупредил
29 января, 08:00
По словам дипломата, Тегеран и Вашингтон не понимали друг друга в своих соответствующих условиях ведения переговоров, и это привело к ощущению неуважения и кажущейся несерьезности, добавляет издание.
Президент США Дональд Трамп 22 января заявлял, что корабли ВМС США "на всякий случай" движутся в сторону Ирана. До этого он не смог дать определённого ответа на вопрос о том, снята ли опция военной интервенции в Иран, отметив лишь, что не может сказать, что произойдёт в будущем. Трамп ранее обещал помощь участникам протестов в Иране, пригрозив расправой властям, если они будут силой подавлять демонстрации.