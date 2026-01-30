Рейтинг@Mail.ru
10:52 30.01.2026
В Севастополе увеличили размер единовременной выплаты участникам СВО
В Севастополе увеличили размер единовременной выплаты участникам СВО
безопасность, севастополь, михаил развожаев
Безопасность, Севастополь, Михаил Развожаев
В Севастополе увеличили размер единовременной выплаты участникам СВО

В Севастополе единовременную выплату участникам СВО увеличили до 900 тыс руб

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Размер региональной единовременной выплаты для участников СВО, заключивших контракт с 1 февраля 2026 года, в Севастополе увеличен до 900 тысяч рублей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Размер региональной единовременной выплаты для участников специальной военной операции, которые с 1 февраля 2026 года заключат контракт с министерством обороны для прохождения военной службы, в том числе в подразделениях беспилотных систем, составит 900 тысяч рублей", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, ранее выплата составляла 700 тысяч рублей.
"Сейчас эту сумму увеличили ещё на 200 тысяч. Выплата назначается в беззаявительном порядке на основании сведений, поступивших в департамент труда и соцзащиты населения из военного комиссариата и пункта отбора", - добавил губернатор.
Президент России Владимир Путин и статс-секретарь — заместитель министра обороны, председатель фонда Защитники Отечества Анна Цивилева во время встречи - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Цивилева рассказала Путину о помощи ветеранам и участникам СВО
30 декабря 2025, 14:11
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
