В Севастополе увеличили размер единовременной выплаты участникам СВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Размер региональной единовременной выплаты для участников СВО, заключивших контракт с 1 февраля 2026 года, в Севастополе увеличен до 900 тысяч рублей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Размер региональной единовременной выплаты для участников специальной военной операции, которые с 1 февраля 2026 года заключат контракт с министерством обороны для прохождения военной службы, в том числе в подразделениях беспилотных систем, составит 900 тысяч рублей", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, ранее выплата составляла 700 тысяч рублей.
"Сейчас эту сумму увеличили ещё на 200 тысяч. Выплата назначается в беззаявительном порядке на основании сведений, поступивших в департамент труда и соцзащиты населения из военного комиссариата и пункта отбора", - добавил губернатор.
