Рейтинг@Mail.ru
В "Сбере" появилась возможность закрыть доступ к деньгам от мошенников - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:42 30.01.2026 (обновлено: 04:21 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/sberbank-2071119092.html
В "Сбере" появилась возможность закрыть доступ к деньгам от мошенников
В "Сбере" появилась возможность закрыть доступ к деньгам от мошенников - РИА Новости, 30.01.2026
В "Сбере" появилась возможность закрыть доступ к деньгам от мошенников
Сбербанк при входе в приложение после звонка от неизвестного абонента добавил функционал "закрыть доступ к деньгам" в целях защиты от мошенников, выяснил... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T03:42:00+03:00
2026-01-30T04:21:00+03:00
станислав кузнецов
сбербанк россии
сбер
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577698511_0:200:3071:1927_1920x0_80_0_0_80fcc3077fbc386f67b4f60e311d2e43.jpg
https://ria.ru/20260128/gosduma-2070767887.html
https://ria.ru/20251011/moshenniki-2047284842.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577698511_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_b2022263a4f039a9b8ae00f40a0aaf6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
станислав кузнецов, сбербанк россии, сбер, общество
Станислав Кузнецов, Сбербанк России, Сбер, Общество
В "Сбере" появилась возможность закрыть доступ к деньгам от мошенников

РИА Новости: в приложении Сбера появилась кнопка, закрывающая доступ к деньгам

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВывеска с новым логотипом Сбербанка на здании центрального офиса в Москве
Вывеска с новым логотипом Сбербанка на здании центрального офиса в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Вывеска с новым логотипом Сбербанка на здании центрального офиса в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Сбербанк при входе в приложение после звонка от неизвестного абонента добавил функционал "закрыть доступ к деньгам" в целях защиты от мошенников, выяснил корреспондент РИА Новости.
В интерфейсе приложения Сбербанка теперь предупреждают о подозрительном звонке и рекомендуют положить трубку.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Маркировка звонков мошенников пока работает некорректно, заявили в Госдуме
28 января, 14:20
А в новом окне появляется кнопка "закрыть доступ к деньгам".
Ранее в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщал, что кредитная организация в 2025 году помогла миллионам россиян уберечь от мошенников более 360 миллиардов рублей.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
"Не надейся на себя". Как заранее обезопаситься от мошенников
11 октября 2025, 08:00
 
Станислав КузнецовСбербанк РоссииСберОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала