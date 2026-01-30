Рейтинг@Mail.ru
Сафонов уберет Головина, а Моуринью добьет "Реал"? Огонь в "стыках" ЛЧ - РИА Новости Спорт, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:00 30.01.2026 (обновлено: 15:10 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/pszh-monako-2071260564.html
Сафонов уберет Головина, а Моуринью добьет "Реал"? Огонь в "стыках" ЛЧ
Сафонов уберет Головина, а Моуринью добьет "Реал"? Огонь в "стыках" ЛЧ - РИА Новости Спорт, 30.01.2026
Сафонов уберет Головина, а Моуринью добьет "Реал"? Огонь в "стыках" ЛЧ
В швейцарском Ньоне подошла к концу жеребьевка стыкового раунда за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26. И как минимум две пары обязательно... РИА Новости Спорт, 30.01.2026
2026-01-30T15:00:00+03:00
2026-01-30T15:10:00+03:00
футбол
спорт
авторы риа новости спорт
материалы риа спорт
александр головин
матвей сафонов
никита хайкин
монако
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071260943_0:232:1080:840_1920x0_80_0_0_5f7c75dfec5f89c81be6143f9c7cd6e2.jpg
https://ria.ru/20260129/safonov--2070884442.html
https://ria.ru/20260129/liga-chempionov-2070891946.html
https://ria.ru/20260129/arsenal-2070881057.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
Иван Орехов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912296141_0:5:1866:1871_100x100_80_0_0_db75ca7bfafec990402be17d791946fa.jpg
Иван Орехов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912296141_0:5:1866:1871_100x100_80_0_0_db75ca7bfafec990402be17d791946fa.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071260943_0:131:1080:941_1920x0_80_0_0_399b5b3a984408c17ed127b550854868.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, авторы риа новости спорт, материалы риа спорт, александр головин, матвей сафонов, никита хайкин, монако, реал мадрид, лига чемпионов уефа, бенфика, жозе моуринью, пари сен-жермен (псж), будё-глимт, интер, карабах, ньюкасл юнайтед
Футбол, Спорт, Авторы РИА Новости Спорт, Материалы РИА Спорт, Александр Головин, Матвей Сафонов, Никита Хайкин, Монако, Реал Мадрид, Лига чемпионов УЕФА, Бенфика, Жозе Моуринью, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Будё-Глимт, Интер, Карабах, Ньюкасл Юнайтед
Сафонов уберет Головина, а Моуринью добьет "Реал"? Огонь в "стыках" ЛЧ

"ПСЖ" сыграет против "Монако" в стыковых матчах Лиги чемпионов УЕФА

© Фотография из соцсетейАлександр Головин
Александр Головин - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Фотография из соцсетей
Читать в
MaxДзен
Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Роберт Шилькович
Роберт Шилькович
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
В швейцарском Ньоне подошла к концу жеребьевка стыкового раунда за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26. И как минимум две пары обязательно привлекут внимание наших болельщиков — РИА Новости Спорт рассказывает о соперничестве футболистов сборной России и возвращении Особенного в Мадрид.

"Монако" — "ПСЖ"

Пожалуй, самая крутая заруба для наших фанатов... Но без особой интриги. "Монако", за который играет полузащитник сборной России Александр Головин, поборется с действующим победителем турнира французским "ПСЖ", чьи ворота защищает вратарь нашей национальной команды Матвей Сафонов. Парижане провалили финиш основного этапа (всего два очка в трех матчах) и лишились места в первой восьмерке.
Впрочем, шансов у "Монако" практически нет, ведь монегаски в последние годы не блещут, а в последних шести встречах с гегемоном Лиги 1 они имеют всего одну победу при четырех поражениях.
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Сафонов вернулся, но не спас Париж. Дальше встреча с Головиным?
29 января, 01:47

"Бенфика" — "Реал"

Поражение от "Бенфики" в последнем туре общего этапа выкинуло "Реал" из восьмерки лидеров, и играть стыковые матчи мадридцам придется снова с бандой Жозе Моуриньо! Португальцы пролетели бы мимо плей-офф, если бы чудесный гол вратаря на 98-й минуте не принес им победу в два мяча, но следующая встреча команд будет еще более принципиальной.
Конечно, Моуриньо и его футболисты будут настроены повторить недавний успех и доказать, что та победа не была случайностью. Однако на кону для "Реала" будет стоять слишком многое, включая, вероятно, пост главного тренера для Альваро Арбелоа. Ведь если "короли ЛЧ" вылетят из турнира на столь ранней стадии, его увольнение не будет выглядеть непоследовательным и нелогичным со стороны Флорентино Переса.
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Гол вратаря "Реалу" и сказка Азербайджана: сумасшедшая развязка в ЛЧ!
29 января, 07:23

Испытание для дебютантов

Чемпион Азербайджана "Карабах", несмотря на разгром от "Ливерпуля" со счетом 0:6 в последнем туре основного этапа, сенсационно пробился в "стыки", где снова встретится с командой из Английской премьер-лиги (АПЛ). Это будет "Ньюкасл".
А вот "Будё-Глимт" с российским вратарем Никитой Хайкиным заслужил шанс зарубиться за путевку в 1/8 финала благодаря большим победам над "Манчестер Сити" дома и "Атлетико" в Мадриде. Впереди у норвежцев новое испытание в лице прошлогоднего финалиста ЛЧ итальянского "Интера".

Остальные пары "стыков":

  • "Галатасарай" (Турция) "Ювентус" (Италия);
  • "Боруссия" (Дортмунд, Германия) "Аталанта" (Италия);
  • "Брюгге" (Бельгия) "Атлетико" (Испания);
  • "Олимпиакос" (Греция) "Байер" (Германия).
© Фотография из соцсетейТрофей Лиги чемпионов УЕФА
Трофей Лиги чемпионов УЕФА - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Фотография из соцсетей
Трофей Лиги чемпионов УЕФА
* * *
Отметим, что первые матчи пройдут 17 и 18 февраля, а ответные будут сыграны 24 и 25 числа. Что касается жеребьевки следующего раунда, куда напрямую пробились команды, занявшие места с первого по восьмое по итогам основного этапа, состоится 27 февраля. К слову, вот команды, которые уже в 1/8 финала:
  • "Арсенал" (Англия);
  • "Бавария" (Германия);
  • "Ливерпуль" (Англия);
  • "Тоттенхэм" (Англия);
  • "Барселона" (Испания);
  • "Челси" (Англия);
  • "Спортинг" (Португалия);
  • "Манчестер Сити" (Англия).
Решающее противостояние главного клубного турнира Старого Света примет Будапешт 30 мая.
Габриэл Мартинелли - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"Арсенал" стал победителем основного этапа Лиги чемпионов
29 января, 00:59
 
ФутболСпортАвторы РИА Новости СпортМатериалы РИА СпортАлександр ГоловинМатвей СафоновНикита ХайкинМонакоРеал МадридЛига чемпионов 2025-2026БенфикаЖозе МоуриньюПари Сен-Жермен (ПСЖ)Будё-ГлимтИнтерКарабахНьюкасл Юнайтед
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Лада
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Сочи
    5
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    СКА
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Дженоа
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Алавес
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала