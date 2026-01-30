Сафонов уберет Головина, а Моуринью добьет "Реал"? Огонь в "стыках" ЛЧ

В швейцарском Ньоне подошла к концу жеребьевка стыкового раунда за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26. И как минимум две пары обязательно привлекут внимание наших болельщиков — РИА Новости Спорт рассказывает о соперничестве футболистов сборной России и возвращении Особенного в Мадрид.

"Монако" — "ПСЖ"

Пожалуй, самая крутая заруба для наших фанатов... Но без особой интриги. "Монако", за который играет полузащитник сборной России Александр Головин, поборется с действующим победителем турнира французским "ПСЖ", чьи ворота защищает вратарь нашей национальной команды Матвей Сафонов. Парижане провалили финиш основного этапа (всего два очка в трех матчах) и лишились места в первой восьмерке.

Впрочем, шансов у "Монако" практически нет, ведь монегаски в последние годы не блещут, а в последних шести встречах с гегемоном Лиги 1 они имеют всего одну победу при четырех поражениях.

"Бенфика" — "Реал"

Поражение от "Бенфики" в последнем туре общего этапа выкинуло "Реал" из восьмерки лидеров, и играть стыковые матчи мадридцам придется снова с бандой Жозе Моуриньо! Португальцы пролетели бы мимо плей-офф, если бы чудесный гол вратаря на 98-й минуте не принес им победу в два мяча, но следующая встреча команд будет еще более принципиальной.

Конечно, Моуриньо и его футболисты будут настроены повторить недавний успех и доказать, что та победа не была случайностью. Однако на кону для "Реала" будет стоять слишком многое, включая, вероятно, пост главного тренера для Альваро Арбелоа. Ведь если "короли ЛЧ" вылетят из турнира на столь ранней стадии, его увольнение не будет выглядеть непоследовательным и нелогичным со стороны Флорентино Переса.

Испытание для дебютантов

Чемпион Азербайджана "Карабах", несмотря на разгром от "Ливерпуля" со счетом 0:6 в последнем туре основного этапа, сенсационно пробился в "стыки", где снова встретится с командой из Английской премьер-лиги (АПЛ). Это будет "Ньюкасл".

А вот "Будё-Глимт" с российским вратарем Никитой Хайкиным заслужил шанс зарубиться за путевку в 1/8 финала благодаря большим победам над "Манчестер Сити" дома и "Атлетико" в Мадриде. Впереди у норвежцев новое испытание в лице прошлогоднего финалиста ЛЧ итальянского "Интера".

Остальные пары "стыков":

"Галатасарай" (Турция) — "Ювентус" (Италия);

"Боруссия" (Дортмунд, Германия) — "Аталанта" (Италия);

"Брюгге" (Бельгия) — "Атлетико" (Испания);

"Олимпиакос" (Греция) — "Байер" (Германия).

Отметим, что первые матчи пройдут 17 и 18 февраля, а ответные будут сыграны 24 и 25 числа. Что касается жеребьевки следующего раунда, куда напрямую пробились команды, занявшие места с первого по восьмое по итогам основного этапа, состоится 27 февраля. К слову, вот команды, которые уже в 1/8 финала :

" Арсенал " (Англия);

" (Англия); " Бавария " (Германия);

" (Германия); " Ливерпуль " (Англия);

" (Англия); " Тоттенхэм " (Англия);

" (Англия); " Барселона " (Испания);

" (Испания); " Челси " (Англия);

" (Англия); " Спортинг " (Португалия);

" (Португалия); "Манчестер Сити" (Англия).