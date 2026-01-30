МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Данные о преступных деяниях, совершенных украинскими вооруженными формированиями по приказам политического руководства украинского режима в 2025 году, которые предоставляют "около ООНовские структуры", вызывают у России большие вопросы, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Мы намерены поделиться с вами верифицированными итоговыми данными о преступных деяниях, которые совершены украинскими вооруженными формированиями по приказам политического руководства украинского режима в течении всего 2025 года... сразу оговорюсь, что у нас вызывают большие вопросы аналогичные данные, озвученные недавно отдельными около ООНовскими структурами", - сказал он на брифинге в пятницу.
Мирошник отметил, что многие доклады, предоставленные этими структурами, похожи на попытки масштабных манипуляций, использующих авторитет уважаемой международной организации.
"К сожалению, многие доклады претендующие на объективность, явно прозападного происхождения, их отличает достаточно странная методика сбора данных, основанная на информации только от одной стороны конфликта, субъективное деление на пострадавших с одной и с другой стороны, а также игнорирование информации о погибших и раненых гражданских лицах на приграничных российских территориях. В конечном итоге, это больше похоже на попытки подтасовки условий задачи под заранее запрограммированный результат", - пояснил он.
ВСУ устраняют свидетелей своих преступлений, заявил Марочко
1 декабря 2025, 22:32