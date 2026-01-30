Рейтинг@Mail.ru
Мирошник прокомментировал данные структур ООН о преступлениях ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 30.01.2026
Мирошник прокомментировал данные структур ООН о преступлениях ВСУ
Мирошник прокомментировал данные структур ООН о преступлениях ВСУ
Данные о преступных деяниях, совершенных украинскими вооруженными формированиями по приказам политического руководства украинского режима в 2025 году, которые... РИА Новости, 30.01.2026
специальная военная операция на украине
в мире
россия
родион мирошник
оон
россия
в мире, россия, родион мирошник, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Родион Мирошник, ООН
Мирошник прокомментировал данные структур ООН о преступлениях ВСУ

Мирошник: данные структур ООН о преступлениях ВСУ вызывают вопросы у России

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Данные о преступных деяниях, совершенных украинскими вооруженными формированиями по приказам политического руководства украинского режима в 2025 году, которые предоставляют "около ООНовские структуры", вызывают у России большие вопросы, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Мы намерены поделиться с вами верифицированными итоговыми данными о преступных деяниях, которые совершены украинскими вооруженными формированиями по приказам политического руководства украинского режима в течении всего 2025 года... сразу оговорюсь, что у нас вызывают большие вопросы аналогичные данные, озвученные недавно отдельными около ООНовскими структурами", - сказал он на брифинге в пятницу.
Мирошник отметил, что многие доклады, предоставленные этими структурами, похожи на попытки масштабных манипуляций, использующих авторитет уважаемой международной организации.
"К сожалению, многие доклады претендующие на объективность, явно прозападного происхождения, их отличает достаточно странная методика сбора данных, основанная на информации только от одной стороны конфликта, субъективное деление на пострадавших с одной и с другой стороны, а также игнорирование информации о погибших и раненых гражданских лицах на приграничных российских территориях. В конечном итоге, это больше похоже на попытки подтасовки условий задачи под заранее запрограммированный результат", - пояснил он.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
ВСУ устраняют свидетелей своих преступлений, заявил Марочко
1 декабря 2025, 22:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияРодион МирошникООН
 
 
