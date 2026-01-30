"К сожалению, многие доклады претендующие на объективность, явно прозападного происхождения, их отличает достаточно странная методика сбора данных, основанная на информации только от одной стороны конфликта, субъективное деление на пострадавших с одной и с другой стороны, а также игнорирование информации о погибших и раненых гражданских лицах на приграничных российских территориях. В конечном итоге, это больше похоже на попытки подтасовки условий задачи под заранее запрограммированный результат", - пояснил он.