Депутат Госдумы рассказал о новых размерах детских пособий с февраля - РИА Новости, 30.01.2026
03:49 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/posobija-2071119800.html
Депутат Госдумы рассказал о новых размерах детских пособий с февраля
Депутат Госдумы рассказал о новых размерах детских пособий с февраля - РИА Новости, 30.01.2026
Депутат Госдумы рассказал о новых размерах детских пособий с февраля
Пособия на детей и выплаты беременным женам военнослужащих по призыву с 1 февраля будут увеличены на 5,6%, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду,... РИА Новости, 30.01.2026
общество
ярослав нилов
госдума рф
https://ria.ru/20260130/posobie-2071114208.html
https://ria.ru/20251220/posobie-2063457151.html
2026
общество, ярослав нилов, госдума рф
Общество, Ярослав Нилов, Госдума РФ
Депутат Госдумы рассказал о новых размерах детских пособий с февраля

РИА Новости: с 1 февраля увеличат выплаты беременным женам военнослужащих

© iStock.com / Bohdan BevzБеременность
Беременность - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© iStock.com / Bohdan Bevz
Беременность . Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Пособия на детей и выплаты беременным женам военнослужащих по призыву с 1 февраля будут увеличены на 5,6%, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"Единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка вырастет до 28,5 тысяч рублей, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей - до 10,7 тысячи рублей. Беременная жена военнослужащего, проходящего службу по призыву, будет получать 45 тысяч рублей в месяц", - сказал Нилов.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Назван максимальный размер пособия по безработице после его индексации
02:51
Депутат отметил, что индексация коснется и пособия на ребенка военнослужащего по призыву, которое составит 19,3 тысячи рублей ежемесячно. Он добавил, что также вырастет единовременное пособие при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка старше восьми лет или нескольких детей - братьев и сестер, и его размер превысит 217 тысяч рублей.
"Поддержка семей с детьми, особенно, если это дети-инвалиды, или ответственный период вроде службы по призыву одного из родителей, остается одним из ключевых приоритетов социальной политики нашего государства", - подытожил Нилов.
Девушка считает рубли - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
В Госдуме назвали размер пособия при рождении ребенка в 2026 году
20 декабря 2025, 02:20
 
ОбществоЯрослав НиловГосдума РФ
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
