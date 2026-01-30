Полнолуние в феврале 2026: что принесет Снежная Луна

МОСКВА — РИА Новости. Февральское полнолуние 2026 года будет сопровождаться кольцеобразным солнечным затмением, а Снежная Луна ознаменует начало нового лунного года. Дата, время, особенности наблюдения и влияние Снежной Луны — в материале РИА Новости.

Полнолуние в феврале

Снежная Луна наступит в ночь с 1 на 2 февраля 2026 года. Это полнолуние называют особенно зрелищным из всех в течение года.

Название февральского полнолуния обычно точно характеризует его суть. В это время часто наблюдаются сильные снегопады. "Снежной Луной" февральское полнолуние назвали коренные народы Северной Америки и первые американские колонисты.

Также полнолуние в феврале имеет и другие названия. Например, из-за сильных снегопадов и холодов, которые мешали древним людям добывать пищу, его прозвали Голодной Луной. Кельты называли полнолуние Ледяной Луной, а индейцы чероки — Костлявой, или Медвежьей Луной. А в Китае это полнолуние считают Расцветающей Луной, поскольку оно символизирует приближающуюся весну.

Когда и где наблюдать

Лучшим временем для наблюдения Снежной Луны станет вечер 2 февраля, а самым зрелищным моментом будет восход ночного светила. В это время полная Луна примет теплый золотистый или медный оттенок и окажется особенно крупной.

Внешне Луна всю ночь будет казаться полной. Однако максимальной фазы полнолуние достигнет в 01:09 по московскому времени. А к утру 3 февраля можно будет полюбоваться красивым рассветом и тем, как красочно садится полная Луна.

Специального оборудования для наблюдения не потребуется, однако стоит выбрать подходящее место. Обратите внимание на возвышенности, поля и парки с открытым восточным горизонтом. Лучше всего отдалиться от городских огней.

Какие звезды будут рядом с Луной в феврале

Слабые звезды в полнолуние разглядеть будет проблематично. Но особенно яркие небесные объекты на протяжении всего периода останутся заметными.

Так, в период февральской Снежной Луны можно будет увидеть:

созвездие Льва, которое будет находиться рядом с полной Луной;

созвездие Рака, рядом с которым Луна проходит в феврале;

Ярчайшая звезда Сириус;

созвездия Возничего и Малого Пса.

Мнение эксперта

Юрий Грибанов, эксперт в области математического моделирования астрологических концепций, дает несколько рекомендаций о том, как вести себя в этот день:

“Полнолуние — не мистическое, но заметное астрономическое событие, которое может влиять на восприятие. Многие люди отмечают в эти дни повышенную эмоциональную чувствительность, возбудимость нервной системы или нарушения сна. Вместо того чтобы списывать это на суеверия, рациональнее подойти к феномену как к возможности для осознанной саморегуляции и перезагрузки. Это естественный момент цикла, подходящий для подведения промежуточных итогов.

Конкретные рекомендации, основанные на принципах продуктивности и заботы о ментальном здоровье:

Взять стратегическую паузу.

Воздержаться от принятия судьбоносных решений, особенно связанных с финансами, карьерными переменами или крупными покупками. Эмоциональный фон может быть нестабильным и искажать трезвую оценку рисков. Лучше дать идее "отлежаться" несколько дней.

Завершить накопленные процессы. Энергия полнолуния хорошо подходит для финализации.

Это идеальное время, чтобы разобрать "завал" на рабочем столе и в электронной почте, оплатить счета, доделать отложенные мелкие задачи, навести порядок в документах и мыслях.

Такое "закрытие гештальтов" создает мощное ощущение контроля, освобождает умственные ресурсы и снижает тревожность. Направить активность внутрь. Если энергия бьет ключом, а начинать новое не рекомендуется, перенаправьте ее в спокойные практики самонаблюдения.

Медитация, неспешные прогулки на природе, ведение дневника помогут лучше понять свои истинные потребности и текущее состояние. Творчество — рисование, музыка, рукоделие — также может служить отличным каналом для выражения эмоций.

Приоритизировать базовое восстановление. Качественный сон — фундамент стабильности. В дни вокруг полнолуния особенно важно создать для него комфортные условия: затемнить комнату, избегать ярких экранов перед сном, минимизировать потребление кофеина и алкоголя, которые влияют на нервную систему. Легкая физическая активность в течение дня поможет снять напряжение.