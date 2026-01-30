Рейтинг@Mail.ru
Полнолуние в феврале 2026 года: когда будет и сколько продлится Снежная Луна
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:14 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/polnolunie-v-fevrale-2026-kogda-nablyudat-2071328980.html
Полнолуние в феврале 2026: что принесет Снежная Луна
Полнолуние в феврале 2026 года: когда будет и сколько продлится Снежная Луна
Полнолуние в феврале 2026: что принесет Снежная Луна
Февральское полнолуние 2026 года будет сопровождаться кольцеобразным солнечным затмением, а Снежная Луна ознаменует начало нового лунного года. Дата, время,... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T19:14:00+03:00
2026-01-30T19:14:00+03:00
луна
полнолуние
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066177338_0:0:2184:1230_1920x0_80_0_0_0943190e55654cb2c3d29a767de8d300.jpg
https://ria.ru/20250531/kosmogramma-1595920827.html
https://ria.ru/astrologiya/lunnyj-kalendar-strizhek-fevral-2026/
луна
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066177338_244:0:2184:1455_1920x0_80_0_0_44c4c5946479eff8e5aa12d375f4066d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луна, полнолуние
Луна, полнолуние

Полнолуние в феврале 2026: что принесет Снежная Луна

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкПолнолуние
Полнолуние - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Перейти в медиабанк
Полнолуние. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Оглавление
МОСКВА — РИА Новости. Февральское полнолуние 2026 года будет сопровождаться кольцеобразным солнечным затмением, а Снежная Луна ознаменует начало нового лунного года. Дата, время, особенности наблюдения и влияние Снежной Луны — в материале РИА Новости.
Девушка рисует натальную карту - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
Что такое натальная карта: как ее рассчитать и читать
31 мая 2025, 17:59

Полнолуние в феврале

Снежная Луна наступит в ночь с 1 на 2 февраля 2026 года. Это полнолуние называют особенно зрелищным из всех в течение года.
Название февральского полнолуния обычно точно характеризует его суть. В это время часто наблюдаются сильные снегопады. "Снежной Луной" февральское полнолуние назвали коренные народы Северной Америки и первые американские колонисты.
Также полнолуние в феврале имеет и другие названия. Например, из-за сильных снегопадов и холодов, которые мешали древним людям добывать пищу, его прозвали Голодной Луной. Кельты называли полнолуние Ледяной Луной, а индейцы чероки — Костлявой, или Медвежьей Луной. А в Китае это полнолуние считают Расцветающей Луной, поскольку оно символизирует приближающуюся весну.

Когда и где наблюдать

Лучшим временем для наблюдения Снежной Луны станет вечер 2 февраля, а самым зрелищным моментом будет восход ночного светила. В это время полная Луна примет теплый золотистый или медный оттенок и окажется особенно крупной.
Внешне Луна всю ночь будет казаться полной. Однако максимальной фазы полнолуние достигнет в 01:09 по московскому времени. А к утру 3 февраля можно будет полюбоваться красивым рассветом и тем, как красочно садится полная Луна.
Специального оборудования для наблюдения не потребуется, однако стоит выбрать подходящее место. Обратите внимание на возвышенности, поля и парки с открытым восточным горизонтом. Лучше всего отдалиться от городских огней.
Фазы Луны в феврале 2026 годаФазы Луны в феврале 2026 года

Какие звезды будут рядом с Луной в феврале

Слабые звезды в полнолуние разглядеть будет проблематично. Но особенно яркие небесные объекты на протяжении всего периода останутся заметными.
Так, в период февральской Снежной Луны можно будет увидеть:
  • созвездие Льва, которое будет находиться рядом с полной Луной;
  • созвездие Рака, рядом с которым Луна проходит в феврале;
  • Ярчайшая звезда Сириус;
  • созвездия Возничего и Малого Пса.

Мнение эксперта

Юрий Грибанов, эксперт в области математического моделирования астрологических концепций, дает несколько рекомендаций о том, как вести себя в этот день:
“Полнолуние — не мистическое, но заметное астрономическое событие, которое может влиять на восприятие. Многие люди отмечают в эти дни повышенную эмоциональную чувствительность, возбудимость нервной системы или нарушения сна. Вместо того чтобы списывать это на суеверия, рациональнее подойти к феномену как к возможности для осознанной саморегуляции и перезагрузки. Это естественный момент цикла, подходящий для подведения промежуточных итогов.
Конкретные рекомендации, основанные на принципах продуктивности и заботы о ментальном здоровье:
  • Взять стратегическую паузу.
  • Воздержаться от принятия судьбоносных решений, особенно связанных с финансами, карьерными переменами или крупными покупками. Эмоциональный фон может быть нестабильным и искажать трезвую оценку рисков. Лучше дать идее "отлежаться" несколько дней.
  • Завершить накопленные процессы. Энергия полнолуния хорошо подходит для финализации.
  • Это идеальное время, чтобы разобрать "завал" на рабочем столе и в электронной почте, оплатить счета, доделать отложенные мелкие задачи, навести порядок в документах и мыслях.
Такое "закрытие гештальтов" создает мощное ощущение контроля, освобождает умственные ресурсы и снижает тревожность. Направить активность внутрь. Если энергия бьет ключом, а начинать новое не рекомендуется, перенаправьте ее в спокойные практики самонаблюдения.
Медитация, неспешные прогулки на природе, ведение дневника помогут лучше понять свои истинные потребности и текущее состояние. Творчество — рисование, музыка, рукоделие — также может служить отличным каналом для выражения эмоций.
Приоритизировать базовое восстановление. Качественный сон — фундамент стабильности. В дни вокруг полнолуния особенно важно создать для него комфортные условия: затемнить комнату, избегать ярких экранов перед сном, минимизировать потребление кофеина и алкоголя, которые влияют на нервную систему. Легкая физическая активность в течение дня поможет снять напряжение.
Этот период по своей энергетике лучше подходит для анализа, инвентаризации и завершения этапов, чем для рывка вперед. Сфокусировавшись на наведении внутреннего порядка и гармонии, вы проведете это время не только спокойно, но и чрезвычайно продуктивно, создав прочный фундамент для будущих начинаний уже в новом цикле”.
Парикмахерская - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Лунный календарь стрижек на февраль 2026 года: благоприятные дни
14 января, 19:58
 
Лунаполнолуние
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала