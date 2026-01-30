Полицейского, убитого в Ленинградской области, посмертно наградили медалью

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв – РИА Новости. Лейтенант полиции Дмитрий Семеновых, убитый в апреле 2025 года в Ленинградской области при задержании прохожего, предположительно, объявленного в розыск, посмертно награжден медалью "За отличие в охране общественного порядка", сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, 23 апреля в Кингисеппе 24-летний оперуполномоченный угрозыска Дмитрий Семеновых обратил внимание на прохожего, схожего по приметам с разыскиваемым преступником. При попытке задержания злоумышленник нанес полицейскому смертельный удар ножом в шею, после чего скрылся. Его задержали в тот же день.
Предполагаемый убийца полицейского скрывался в лесу в Ленинградской области
24 апреля 2025, 19:58
"Медалью "За отличие в охране общественного порядка" посмертно награжден лейтенант полиции Дмитрий Семеновых, оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОМВД России по Кингисеппскому району Ленинградской области", – говорится в сообщении.
Отмечается, что награда вручена в ходе заседания итоговой коллегии ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области матери погибшего полицейского Ольге Семеновых. Его семья (мать, отец, вдова и маленькая дочь) взята под опеку региональным главком МВД.
Также на коллегии ГУМВД медалью "За отвагу" награжден старший сержант полиции в отставке Артур Бардаков, бывший командир отделения отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Адмиралтейскому району.
Бардаков получил тяжелое огнестрельное ранение позвоночника в апреле 2024 года при задержании мужчины, находившегося под воздействием сильнодействующих лекарств и открывшего стрельбу по правоохранителям и сотрудникам скорой помощи.
Путин посмертно наградил убитого в Иркутской области фельдшера скорой
23 апреля 2025, 16:38