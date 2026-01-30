Рейтинг@Mail.ru
Полицейского, убитого в Ленинградской области, посмертно наградили медалью - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:17 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/politseyskiy-2071284203.html
Полицейского, убитого в Ленинградской области, посмертно наградили медалью
Полицейского, убитого в Ленинградской области, посмертно наградили медалью - РИА Новости, 30.01.2026
Полицейского, убитого в Ленинградской области, посмертно наградили медалью
Лейтенант полиции Дмитрий Семеновых, убитый в апреле 2025 года в Ленинградской области при задержании прохожего, предположительно, объявленного в розыск,... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T16:17:00+03:00
2026-01-30T16:17:00+03:00
ленинградская область
кингисепп
кингисеппский район
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600765447_0:215:3080:1948_1920x0_80_0_0_b89e238d8d4bf5eb9ac47545e2f3735b.jpg
https://ria.ru/20250424/ubijtsa-2013280061.html
https://ria.ru/20250423/putin-2012999484.html
ленинградская область
кингисепп
кингисеппский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600765447_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_e8431218f8b92b349c7f700112ac2c6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ленинградская область, кингисепп, кингисеппский район, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Ленинградская область, Кингисепп, Кингисеппский район, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Полицейского, убитого в Ленинградской области, посмертно наградили медалью

В Ленинградской области наградили посмертно полицейского, убитого при задержании

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв – РИА Новости. Лейтенант полиции Дмитрий Семеновых, убитый в апреле 2025 года в Ленинградской области при задержании прохожего, предположительно, объявленного в розыск, посмертно награжден медалью "За отличие в охране общественного порядка", сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, 23 апреля в Кингисеппе 24-летний оперуполномоченный угрозыска Дмитрий Семеновых обратил внимание на прохожего, схожего по приметам с разыскиваемым преступником. При попытке задержания злоумышленник нанес полицейскому смертельный удар ножом в шею, после чего скрылся. Его задержали в тот же день.
Задержание предполагаемого убийцы полицейского в Кингисеппе - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Предполагаемый убийца полицейского скрывался в лесу в Ленинградской области
24 апреля 2025, 19:58
"Медалью "За отличие в охране общественного порядка" посмертно награжден лейтенант полиции Дмитрий Семеновых, оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОМВД России по Кингисеппскому району Ленинградской области", – говорится в сообщении.
Отмечается, что награда вручена в ходе заседания итоговой коллегии ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области матери погибшего полицейского Ольге Семеновых. Его семья (мать, отец, вдова и маленькая дочь) взята под опеку региональным главком МВД.
Также на коллегии ГУМВД медалью "За отвагу" награжден старший сержант полиции в отставке Артур Бардаков, бывший командир отделения отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Адмиралтейскому району.
Бардаков получил тяжелое огнестрельное ранение позвоночника в апреле 2024 года при задержании мужчины, находившегося под воздействием сильнодействующих лекарств и открывшего стрельбу по правоохранителям и сотрудникам скорой помощи.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Путин посмертно наградил убитого в Иркутской области фельдшера скорой
23 апреля 2025, 16:38
 
Ленинградская областьКингисеппКингисеппский районИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала