Полицейского, убитого в Ленинградской области, посмертно наградили медалью

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв – РИА Новости. Лейтенант полиции Дмитрий Семеновых, убитый в апреле 2025 года в Ленинградской области при задержании прохожего, предположительно, объявленного в розыск, посмертно награжден медалью "За отличие в охране общественного порядка", сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Как сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк , 23 апреля в Кингисеппе 24-летний оперуполномоченный угрозыска Дмитрий Семеновых обратил внимание на прохожего, схожего по приметам с разыскиваемым преступником. При попытке задержания злоумышленник нанес полицейскому смертельный удар ножом в шею, после чего скрылся. Его задержали в тот же день.

"Медалью "За отличие в охране общественного порядка" посмертно награжден лейтенант полиции Дмитрий Семеновых, оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОМВД России по Кингисеппскому району Ленинградской области", – говорится в сообщении.

Отмечается, что награда вручена в ходе заседания итоговой коллегии ГУМВД по Санкт-Петербургу Ленинградской области матери погибшего полицейского Ольге Семеновых. Его семья (мать, отец, вдова и маленькая дочь) взята под опеку региональным главком МВД.

Также на коллегии ГУМВД медалью "За отвагу" награжден старший сержант полиции в отставке Артур Бардаков, бывший командир отделения отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Адмиралтейскому району.