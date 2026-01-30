Рейтинг@Mail.ru
Поиски пропавшей семьи Усольцевых ведут на определенном участке местности
13:51 30.01.2026
Поиски пропавшей семьи Усольцевых ведут на определенном участке местности
Поиски пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых ведутся на определенном участке местности, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ. РИА Новости, 30.01.2026
Поиски пропавшей семьи Усольцевых ведут на определенном участке местности

Поиски пропавших в Красноярском крае Усольцевых ведут на определенном участке

КРАСНОЯРСК, 30 янв - РИА Новости. Поиски пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых ведутся на определенном участке местности, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.
В пятницу краевые спасатели сообщили, что 30 и 31 января начинают повторные поиски пропавшей семьи Усольцевых.
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда выехали в Партизанский район на повторные поиски семьи Усольцевых - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
СК рассказал о благоприятной погоде для поисков семьи Усольцевых
Вчера, 13:33
"В ходе выезда спасателей на место планируется осмотреть определенную территорию, обследовать определенный участок местности, если на них будут какие-то объекты, то они тоже будут обследованы", - сказал собеседник агентства.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября 2025 года сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело по пункту "а", части 2, статьи 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц), приоритетной остается версия о несчастном случае. Активные поиски завершились 12 октября. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели.
Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Эксперт оценила шансы найти Усольцевых
Вчера, 10:49
 
