В "ЛизаАлерт" рассказали, когда возобновятся активные поиски Усольцевых

Активные поиски семьи Усольцевых возобновятся, когда условия будут подходящими, то есть весной, после схода снега, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 30.01.2026
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Активные поиски семьи Усольцевых возобновятся, когда условия будут подходящими, то есть весной, после схода снега, сообщили РИА Новости в пресс-службе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".
В пятницу краевые спасатели сообщили, что 30 и 31 января начинают повторные поиски пропавшей семьи Усольцевых.
"Активные поиски на месте возобновятся с участием добровольцев тогда, когда условия будут подходящими, риск для жизни и здоровья снизится - весной, после схода снега", - рассказали в региональной пресс-службе отряда.
МВД по Красноярскому краю
2 октября 2025 года сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц". С учетом имеющихся в деле доказательств приоритетной остается версия о несчастном случае.
Активные поиски завершились 12 октября. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели. В региональном отделении "Лиза Алерт" поиски Усольцевых назвали самыми масштабными и сложными в истории Красноярского края.