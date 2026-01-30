Рейтинг@Mail.ru
В "ЛизаАлерт" рассказали, когда возобновятся активные поиски Усольцевых - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:56 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/poiski-2071184882.html
В "ЛизаАлерт" рассказали, когда возобновятся активные поиски Усольцевых
В "ЛизаАлерт" рассказали, когда возобновятся активные поиски Усольцевых - РИА Новости, 30.01.2026
В "ЛизаАлерт" рассказали, когда возобновятся активные поиски Усольцевых
Активные поиски семьи Усольцевых возобновятся, когда условия будут подходящими, то есть весной, после схода снега, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T11:56:00+03:00
2026-01-30T11:56:00+03:00
красноярский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046579910_66:0:2407:1317_1920x0_80_0_0_42ccb92d007f5dc488faa7e9a98ca23a.jpg
https://ria.ru/20260130/usoltsevy-2071138020.html
https://ria.ru/20260129/usoltsevy-2070844157.html
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046579910_359:0:2115:1317_1920x0_80_0_0_4383ed285c5359e6118874dfe5b8c385.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярский край
Красноярский край
В "ЛизаАлерт" рассказали, когда возобновятся активные поиски Усольцевых

Отряд "ЛизаАлерт": активные поиски Усольцевых возобновятся весной

© Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Красноярского края/ВКонтактеПоиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска
Поиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Красноярского края/ВКонтакте
Поиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Активные поиски семьи Усольцевых возобновятся, когда условия будут подходящими, то есть весной, после схода снега, сообщили РИА Новости в пресс-службе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".
В пятницу краевые спасатели сообщили, что 30 и 31 января начинают повторные поиски пропавшей семьи Усольцевых.
Поиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Поисковики назвали наиболее вероятную причину пропажи семьи Усольцевых
Вчера, 08:27
«
"Активные поиски на месте возобновятся с участием добровольцев тогда, когда условия будут подходящими, риск для жизни и здоровья снизится - весной, после схода снега", - рассказали в региональной пресс-службе отряда.
МВД по Красноярскому краю 2 октября 2025 года сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц". С учетом имеющихся в деле доказательств приоритетной остается версия о несчастном случае.
Активные поиски завершились 12 октября. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели. В региональном отделении "Лиза Алерт" поиски Усольцевых назвали самыми масштабными и сложными в истории Красноярского края.
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда выехали в Партизанский район на повторные поиски семьи Усольцевых - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Новый поворот в деле Усольцевых: сын сделал неожиданное заявление
29 января, 18:52
 
Красноярский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала