В Красноярском крае возобновили поиски семьи Усольцевых - РИА Новости, 30.01.2026
04:45 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/poiski-2071123691.html
В Красноярском крае возобновили поиски семьи Усольцевых
В Красноярском крае возобновили поиски семьи Усольцевых - РИА Новости, 30.01.2026
В Красноярском крае возобновили поиски семьи Усольцевых
Спасатели по заявке правоохранителей с пятницы на два дня выйдут на повторные поиски пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых, сообщает краевая Служба... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T04:45:00+03:00
2026-01-30T04:45:00+03:00
происшествия
красноярский край
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055402503_0:83:1280:803_1920x0_80_0_0_71db9b5ebb8c2c7b25ad882b3729da55.jpg
https://ria.ru/20260129/usoltsevy-2070844157.html
https://ria.ru/20260124/poisk-2070021290.html
красноярский край
россия
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055402503_99:0:1218:839_1920x0_80_0_0_6e988a0edcd5f854383d12445caa7459.jpg
1920
1920
true
происшествия, красноярский край, россия
Происшествия, Красноярский край, Россия
В Красноярском крае возобновили поиски семьи Усольцевых

В Красноярском крае возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых

© Фото : КГКУ "Спасатель"Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда выехали в Партизанский район на повторные поиски семьи Усольцевых
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда выехали в Партизанский район на повторные поиски семьи Усольцевых - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Фото : КГКУ "Спасатель"
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда выехали в Партизанский район на повторные поиски семьи Усольцевых. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 30 янв – РИА Новости. Спасатели по заявке правоохранителей с пятницы на два дня выйдут на повторные поиски пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых, сообщает краевая Служба спасения (КГКУ "Спасатель").
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. В соцсетях и СМИ обсуждаются разные версии случившегося, в том числе возможность того, что туристы сами скрылись в тайге.
Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Новый поворот в деле Усольцевых: сын сделал неожиданное заявление
29 января, 18:52
"Тридцатого и 31 января спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда по заявке правоохранительных органов будут задействованы в повторных мероприятиях по поиску пропавшей семьи на территории д. Кутурчин Партизанского района", - сказано в сообщении.
МВД по Красноярскому краю 2 октября 2025 года сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело пункту "а", части 2, статьи 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц). С учетом имеющихся в деле доказательств приоритетной остается версия о несчастном случае.
Активные поиски завершились 12 октября. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели. В региональном отделении "Лиза Алерт" поиски Усольцевых назвали самыми масштабными и сложными в истории Красноярского края.
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда во время поисков семьи Усольцевых - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Волонтер рассказала о планах по поиску семьи Усольцевых в Красноярском крае
24 января, 06:49
 
ПроисшествияКрасноярский крайРоссия
 
 
