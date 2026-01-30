https://ria.ru/20260130/poiski-2071123691.html
В Красноярском крае возобновили поиски семьи Усольцевых
КРАСНОЯРСК, 30 янв – РИА Новости. Спасатели по заявке правоохранителей с пятницы на два дня выйдут на повторные поиски пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых, сообщает краевая Служба спасения (КГКУ "Спасатель").
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. В соцсетях и СМИ обсуждаются разные версии случившегося, в том числе возможность того, что туристы сами скрылись в тайге.
"Тридцатого и 31 января спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда по заявке правоохранительных органов будут задействованы в повторных мероприятиях по поиску пропавшей семьи на территории д. Кутурчин Партизанского района", - сказано в сообщении.
МВД по Красноярскому краю
2 октября 2025 года сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело пункту "а", части 2, статьи 105 УК РФ
(Убийство двух или более лиц). С учетом имеющихся в деле доказательств приоритетной остается версия о несчастном случае.
Активные поиски завершились 12 октября. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели. В региональном отделении "Лиза Алерт" поиски Усольцевых назвали самыми масштабными и сложными в истории Красноярского края.