В Красноярском крае возобновили поиски семьи Усольцевых

КРАСНОЯРСК, 30 янв – РИА Новости. Спасатели по заявке правоохранителей с пятницы на два дня выйдут на повторные поиски пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых, сообщает краевая Служба спасения (КГКУ "Спасатель").

Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. В соцсетях и СМИ обсуждаются разные версии случившегося, в том числе возможность того, что туристы сами скрылись в тайге.

"Тридцатого и 31 января спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда по заявке правоохранительных органов будут задействованы в повторных мероприятиях по поиску пропавшей семьи на территории д. Кутурчин Партизанского района", - сказано в сообщении.

МВД по Красноярскому краю 2 октября 2025 года сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело пункту "а", части 2, статьи 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц). С учетом имеющихся в деле доказательств приоритетной остается версия о несчастном случае.